“Energas, finalmente è venuto fuori il buon senso dell’imprenditore”

Manfredonia, 07 giugno 2020. Sulla vicenda Energas e sulle dichiarazioni di, un minimo di chiarezza e di verità va fatta. Non quella giudiziaria, non quella burocratica amministrativa, ma quella vera, quella che ha portato la città a dividersi (e che porterà strascichi e recriminazioni ) quella che ha portato una cordata imprenditoriale (potente) ad intraprendere e poi rinunciare ad un cospicuo investimento (se le dichiarazioni pubbliche saranno supportati da atti veri ).

In questa vicenda non ci sono né vincitori né vinti, ha solo prevalso il buon senso!

Quello dei cittadini che hanno manifestato, agito, lottato nella preoccupazione di veder compromesso il proprio futuro e la propria salute. A volte dando a qualcuno il pretesto per fare della vicenda bassa speculazione politica. Adesso finalmente è venuto fuori anche il buon senso all ‘ imprenditore, che abbandonando presunte speculazioni, ha analizzato e valutato a fondo l’investimento ed ha finalmente realizzato che non era più il caso di condurre in porto un investimento, nato male, condotto in modo maldestro, e sicuramente sarebbe finito malissimo.

Quell’investimento aveva dei presupposti sbagliati, una previsione di crescita esponenziale dei consumi di gas, sia per autotrazione che per altri consumi. Il Lockdown, il crollo delle delle immatricolazione auto,la crisi energetica, la svolta verde dell’Europa, le lungaggini burocratiche e amministrative ( TAR ) hanno portato gli imprenditori a rivedere e ripensare il tutto, tanto da abbandonare il progetto.

Questo è un bene per la città!

Questi imprenditori danarosi, se veramente vogliono far fruttare i loro investimenti, Manfredonia è una città accogliente e aspetta con ansia e porte aperte chi vuole portare occupazione, sviluppo, e crescita sostenibile. Questo è il vero affare per loro.

Fate un salto di qualità investite nel futuro è in questa città, non ve ne pentirete.