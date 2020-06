Foggia, furto in pieno centro “in totale tranquillità”. Lazy Cat “Assurdo”

, 07 giugno 2020. Furto nella notte a Foggia in ara Piazza della Croce. Ignoti sono entrati nei locali dell’associazione

Di seguito il post dei referenti dell’associazione. “Cari soci, se eravamo entusiasti la prima volta per l’attenzione dimostrataci dalla bassa manovalanza della malavita in città, immaginate ora, che in piena crisi pandemica subiamo il doppio delle attenzioni e il doppio dei tentativi di scasso. È una situazione un po’ così, frizzante, le luci dell’alba schiariscono le idee ma non abbastanza, non abbiamo dubbi, solo contraddittorie certezze. Abbiamo una serrata lotta alla movida tutto attorno, la certezza di tutori che ci distanziano, una stretta morsa di controllo e autocontrollo, eppure, di sabato notte, uno in pieno centro ha tempo e maniera per divellere non una ma due serrature. Questa volta la spaccata è andata a buon fine e l’artista dello scasso è riuscito a entrare, immaginiamo di averlo deluso però e ci scusiamo. I vinili sono tutti al loro posto, evidentemente ascolta altra musica.

Parimenti intonsi fumetti e libri, eppure pensavamo di avere bei titoli.

Sarà di certo un criminale incallito, di quelli che non si fanno distrarre dai vizi, perché manco una bottiglia s’è voluto bere. Ci ha tenuto però a mettere mano alla cassetta del fondocassa portando a casa la fantasmagorica cifra di 80 euro. Ci sta, di sti tempi.

Purtroppo al terzo intervento di fino sulla serranda siamo costretti a fare quello che ci eravamo ripromessi di non fare: notificare l’evento alle forze dell’ordine, ma solo per evitare che la gente pensi che ossequiosamente taciamo a chissà chi. Non abbiamo timori nei confronti dei fanghi occulti che stanno intossicando questa città, è che volevamo evitare a un ipotetico fesso più guai di quanti guadagni ha fatto con questa azione. Tanto, scassinatore ignoto, fin quando ti prendono quelli, evoglia a fare il cazzo che ti pare a Foggia. Facciamo prima a sperare che tu capisca che la scalata alla “Gomorra” che sogni è solo l’ennesima miseria che questa vita ti propina come via d’uscita, questo o che ‘sti ottanta euro te li mangi di medicine. Fai tu. Nel frattempo, grazie a chi vigila e chi amministra, a loro modo una certezza ma non quella che pensiamo di meritare”.