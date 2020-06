Il “Gargano è d’amare”: ecco la ricetta di Lady Chef (FOTO)

Gargano d’amare

, 07 giugno 2020. “”. È il nome di questa ricetta, una rivisitazione di un piatto che amiamo ed è amato per la sua semplicità, ma che al palato dedica un “exploit”di sapori, dandoci la netta sensazione e il virtuoso desiderio di fare un tuffo nel blu.

Come se volessimo raccoglierlo noi, in prima persona, il prodotto che rende questo piatto “il Re” tra i piatti a base di pesce. E sarà Rosa Coppolecchia a cimentarsi per noi, ogni domenica, nella preparazione di queste ricette, attraverso la riscoperta dei prodotti che il Gargano ci offre e, come sempre, la passione e la determinazione che l’hanno resa “Lady Chef”.

“Una ricerca continua – Rosa Coppolecchia si racconta – e la voglia di mettersi in gioco. Come queste foglie d’ulivo realizzate con la farina di grano arso. Ma non basta cercare. Bisogna creare e reinventare, fino a che non si possa dire che quello è l’ingrediente giusto, quello che darà il tocco magico senza strafare, preservando la qualità e il gusto.”

“Il gioco, poi, continua fino a che tutti gli ingredienti raggiungono un equilibrio.” Lady Chef ci illustra gli abbinamenti: le cozze del golfo ed una fonduta di pomodorino giallo datterino, che trovano riparo, dalla pioggia di granella al pistacchio, nella pasta fresca, rigorosamente fatta a mano. Il sole ed il mare, decorato come il disegno di un bambino, è la scena che si evince dalla foto di questa ricetta, che va a concludere e, quindi, a presentare un primo piatto che ci ricorda la città di Manfredonia, la perla del Gargano.

A cura di Sharon Longo, Manfredonia 07 giugno 2020.