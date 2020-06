, 07 giugno 2020. “Stanotte era il carnevale di Rio, a Manfredonia, per caso? Aver fissato un limite orario dei locali è stato, come logica già suggeriva, controproducente. Ha costretto la gente, habitué di noti locali del centro, a concentrarsi tutta in un’ora e mezza a fronte delle solite 3/4 della nottata“. E’ quanto scrivono alcuni cittadini a StatoQuotidiano,in seguito al primo sabato sera post ordinanza relativa all’orario didei locali (ristoranti, bar, pub, pizzerie, etc.) a Manfredonia.

Come risaputo, nell’ambito dell’emergenza Covid, e per gestire l’afflusso dei clienti, il Comune di Manfredonia aveva prima fissato alle ore 0.00 l’orario di chiusura, in seguito posticipandolo alle ore 1.30.

Resta naturalmente la soddisfazione dei gestori per la ripartenza delle attività dopo lo stop forzato.