, 07 giugno 2020. “Stavo compilando quel .. modulo voluto dalla Regione Puglia, fatto senza un minimo di ragione: manca il riferimento ai figli minori. Stavo per compilare un modulo apposito per mia figlia, ma una voce dice che non puoi inserire dati per conto terzi e riferimenti a ‘tutore legale’ o genitore, manco per l’anticamera. Assurdo“. E’ la protesta a StatoQuotidiano.it di(nome di fantasia),, in seguito alla possibilità di spostamento tra le Regioni.

L’ordinanza 245, cosa prevede. Come ricordato, l’ordinanza num. 245 del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in vigore dal 3 giugno 2020, dispone per tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati di:

– segnalare lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia al link https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus

– dichiarare il luogo di provenienza ed il Comune in cui soggiornano;

– conservare per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

Queste misure non si applicano agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

Inoltre, in pieno spirito di collaborazione, si consiglia di scaricare l’app “IMMUNI”. “Entriamo oggi in una nuova fase – dichiara il presidente Michele Emiliano – nella quale il senso di responsabilità di ciascuno di noi farà la differenza”.

“Ma quali sono i criteri utilizzati per il modulo?“, si chiede Roberto. “A un certo punto, nel pdf compilato compare una data, davanti la tua, che non c’entra una mazza, e tutte le date vengono scritte al contrario, come si usa nei paesi anglosassoni. Ti chiedono quante persone viaggiano nel nucleo familiare ma non sai se devi mettere il numero con te incluso o escluso”.

Infine, sull’utilizzo dell’APP “Inoltre, l’App Immuni, vivamente consigliata dalla regione puglia per noi ‘untori’, non è più presente nel play store (e quando ero riuscito a metterla aveva un bug con errore). Io ho un telefono Huawey, come tanti. Ma perchè annunciare queste modalità per chi rientra, se non possono essere utilizzate?”, termina Roberto.