, 07 giugno 2020. Primo weekend della #fase3 e #Manfredonia si conferma meta prescelta da migliaia di persone. All’appuntamento ha risposto presente con puntualità ed organizzazione “Marina del Gargano” tra le location più gettonate della città e del territorio, come dimostrato dal sold out registrato anche in questo weekend.

Oltre al crescente numero di imbarcazioni ormeggiate, servizi per diportisti ed ampia scelta si attività ristorative-commerciali, il nuovo management di Gespo, ha provveduto a garantire maggiore sicurezza in fatto di distanziamento sociale ed incolumità per i numerosissimi visitatori (non solo giovani, ma anche molte famiglie). Come annunciato, infatti, da questo weekend sono entrati in vigore nuovi accorgimenti: gestione e filtro contingentato per i parcheggi auto, gestione della presenze delle persone (con steward e guardie giurate per evitare assembramenti e facilitare il deflusso), gestione del traffico auto all’ingresso del Marina sul lungomare che collega Manfredonia a Siponto.

Un ringraziamento la Direzione lo rivolge non solo ai visitatori che con educazione e buonsenso stanno frequentando il Marina, ma anche alle Forze dell’ordine che stanno presidiando con attenzione e discrezione l’area del Porto turistico di Manfredonia.

E’ quanto riporta in una nota l’ufficio stampa di ‘Marina del Gargano’.