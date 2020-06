, 05 giugno “All’ingresso dei due moli (sottoflutto e sopraflutto) l’accesso degli utenti sarà regolato con personale autorizzato fino ad una capienza stabilita nel rispetto delle norme anti assembramento“. E’ quanto rende noto Gespo srl, società gestrice del

Polemiche, nei giorni scorsi, in seguito alla presenza di numerosi giovani su entrambi i moli del Porto turistico, dove sono presenti i locali. Nonostante il successivo intervento delle Forze dell’Ordine, dopo il deflusso della folla, numerosi sono stati gli interventi per richiedere il rispetto delle norme anti assembramento in atto.

Nella nota della Gespo srl, si fa riferimento a disposizioni delle autorità competenti, alla Legge 16 maggio n. 33 “Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” ; alle Linee Guida della Conferenza delle Regioni del 16/05/2020; all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 17/05/2020 n.237.