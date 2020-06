Regione Puglia, 9.4 mln euro ai Comuni per emergenza Covid (elenco)

Bari, 07 giugno 2020.. Deciso,pochi giorni fa, dalla Giunta regionale in favore dei 257 Comuni pugliesi. Risorse economiche destinate a interventi urgenti e indifferenziabili per aiutare persone e nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale determinata dall’emergenza sanitaria.

“In questa fase —scrivono presidente e assessori regionali— è fondamentale che Regione e Comuni facciano,nel rispetto dei propri ruoli e funzioni,ogni sforzo utile a mantenere e rafforzare la massima coesione sociale con particolare attenzione nei confronti di coloro che si trovano in condizione di grave disagio socio-economico”. Tra l’altro la Legge regionale n.12/2020 stabilisce che al fine di contrastare le difficoltà prodotte dal Coronavirus la Giunta regionale è autorizzata a deliberare provvedimenti con dotazione finanziaria in termini di copertura e cassa di euro 9.473.693,21.

Misure politiche dirette ad assicurare dignitose condizioni di sopravvivenza a soggetti e famiglie prive di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione ,ovvero lavoratori autonomi risultati senza alcun reddito a causa del Covid 19 e non destinatari di sovvenzioni previste dallo Stato. Dunque mezzi finanziari affidati alle Amministrazioni comunali a cui verrà liquidata una quota proporzionale rispettando il criterio demografico,utilizzando i dati Istat sulla popolazione residente aggiornati al 1° gennaio 2019.

Previsto il monitoraggio degli interventi foraggiati sulla base di report che perverranno dai Comuni “… anche con lo scopo di implementare nuovi finanziamenti per i cittadini della Puglia”.

Qui l’elenco dei Comuni e relativo denaro assegnato. REGIONE,COVID 19 E MISURE PRO COMUNI 2020

A cura di Nino Sangerardi, 07 giugno 2020