Riccardi “Sono candidabile, scioglimento una macchia”. Attacchi a Campo “Deficit ha origini lontane..”

, 07 giugno 2020. “Abbiamo fatto cose positive, e meno. Abbiamo avuto 5 anni straordinari, dove abbiamo realizzato di tutto e di più. Certo, resta la macchia indelebile dello scioglimento del consiglio comunale per mafia , rispetto alla quale avverto tutta la responsabilità di quello che è accaduto. Non mi sono mai sottratto ad alcun giudizio. Mai”. E’ quanto ha detto, già sindaco del Comune di Manfredonia, in una recente intervista su Manfredonia.tv.

“Quando sono arrivato nel 2010 (il mandato di Riccardi è durato fino al 2019, poi il doppio scioglimento del consiglio comunale,ndr) sapevo di trovare una macchina amministrativa ridimensionata nel personale, come sapevo che avevamo un interessante deficit strutturale relativamente al bilancio. A tal proposito, ho preparato un manuale che interessa il periodo 2000-2018, dal titolo ‘Una crisi che viene da lontano‘, per ricostruire esattamente quello che è successo.”

Tra l’altro sul bilancio “Con i residui abbiamo armonizzato il bilancio numerose volte. Poi lo Stato, dopo anni, ha chiesto regolarità a tutti i Comuni: fate un accertamento straordinario, per vedere se i soldi che dichiarate ci sono realmente o meno. Da qui, sotto la mia Amministrazione abbiamo effettuato un riaccertamento straordinario cancellando 17 milioni di euro di residui, non certo riferibili all’Amministrazione Riccardi. Ho dovuto pagare debiti ad Ase dagli anni ’90 al 2010 per oltre 5 milioni di euro. Ho dovuto stralciare entrate Gema per 5 milioni di euro. Non abbiamo sperperato nulla, ci sono debiti? Posso sapere quali spese ingenti ci sono state durante i miei mandati? Ho lasciato la stessa situazione che ho ereditato all’epoca”.

Focus anche sulla gestione dei tributi, sulle interdittive antimafia, sul personale del Comune, sull’operato della Commissione straordinaria del Comune, sulla bonifica nel territorio (Conte di Troia, Pariti), attacchi al PD, e uno sguardo alle regionali. “So che qualcuno fa il tifo per la mia incandidabilità. Io sono sereno. Aspetto gli esiti, come ho sempre fatto, esattamente come per Pescara. Sono candidabile fino a sentenza esecutiva, fino alla Cassazione, dunque alla sentenza passata in giudicato. Di certo, non credo di meritare quello che è accaduto”.

INTERVISTA COMPLETA