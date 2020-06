Un’antica (e bandita) rappresentazione della SS. Trinità nella Grotta di San Michele

secoli si è ricorso molto spesso anche a forme astratte o figure geometriche.

Non tutti sanno, però, che nel nostro Santuario di San Michele è presente una delle più antiche rappresentazioni antropomorfe del mistero della Trinità.

Si tratta di una scultura in marmo lavorato a rilievo, risalente al XIII sec., racchiusa in una pregevole nicchia lapidea nella parte più interna della Grotta, a sinistra del “pozzillo”.

La Trinità è raffigurata come una figura monumentale avvolta da un’ampia veste, da cui fuoriescono due mani, la destra benedicente e la sinistra che regge un libro sul quale è riportato il Vangelo di Giovanni.

All’altezza delle spalle sono posizionate tre teste: a sinistra di chi vede vi è quella del Figlio con dietro il nimbo crucigero; al centro vi è la testa del Padre, riconoscibile dalla barba e dalla folta chioma; a destra vi è la testa dello Spirito Santo, rappresentato come un giovane da sembianze femminee.

Si tratta della cd. Trinità Trifronte, una forma iconografica che si è andata affermando a partire dal secolo XII, la quale raffigurava la Trinità come un gruppo tricorpore o come un’unica figura con tre volti. Questa rappresentazione del dogma trinitario suscitò da subito molte obiezioni sul piano dottrinale e fu molto contrastata dalle autorità ecclesiastiche nel Concilio di Trento. Infatti, lo stesso Cardinale Borromeo, nel richiamare i canoni dell’arte Sacra espressi nel Concilio, definì le rappresentazioni della Trinità Trifronte come “una mostruosità che offende per la sua deformità”. Contro questa forma iconografica il Papa Urbano VIII, quello che condannò Galileo Galilei, tuonò: “quel tipo di rappresentazione è inappropriato a raffigurare Dio”.

Fu questa la ragione per cui tale scultura fu, nella prima metà del XVII sec., dapprima sfigurata nei volti del Figlio e del Padre e, successivamente, murata ed occultata. Non avremmo saputo nulla della sua esistenza, se non fosse stata per la caparbietà dello storico Giovanni Tancredi, Reale Ispettore ai Monumenti, il quale, come novello Schliemann, intuì che dietro al muro ci fosse qualcosa e lo fece abbattere nel gennaio 1922.

A ricordo della scoperta, è stata posta un’iscrizione muraria alla base della scultura”.

A cura di Michele Picaro, 7 giugno 2020