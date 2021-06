Eventi sportivi su cui scommettere nei prossimi mesi del 2021

Calcio, sia europeo che sud americano, e poi Olimpiadi di Tokyo, Formula Uno, e poi ancora calcio con campionati e Nations League e tennis. Un’estate e una fine del 2021 ricche di sport, da visionare in televisione e divertirsi anche con gli amici con le scommesse con i migliori bookmakers in circolazione.

Il calcio: Coppa America, Europei e Nations League, oltre ai campionati per club

Neanche il tempo di assegnare gli ultimi trofei per club, che il calcio si ritroverà a celebrare le nazionali campioni d’Europa e del Sud America, e che usciranno rispettivamente da Euro 2020 e Copa America CONMEBOL 2020. L’11 giugno esordio dell’Italia contro la Turchia nel girone A, poi Svizzera e Galles nei giorni successivi, tutte e tre le partite in casa: fare attenzione al match con la Svizzera, da evitare se si vuole scommettere “facile”. A luglio ci sarà la finale sia della Copa America, che vede favorita l’Argentina, che degli europei, ma già a fine agosto inizieranno quasi tutti i maggiori campionati nazionali per club, e poi a ottobre ancora semifinali Italia-Spagna e Belgio-Francia per la Nations League. Un finale di 2021 realmente ricco di calcio, e che calcio con tre competizioni per nazionali nel giro di quattro mesi.

Tokyo: centinaia di eventi con quattro nuovi sport. F1 si corre a Monza. Tennis c’è Wimbledon

Come anticipato il calendario degli eventi sportivi non si ferma affatto con il calcio, bensì a fine giugno con finali l’11 luglio, quasi contemporaneamente con Euro 2020 di calcio, andrà in scena una delle competizioni di tennis più prestigiose: il Grande Slam di Wimbledon. Ma per accontentare tutti i gusti della racchetta basta aspettare agosto per gli US Open, altro grande evento tennistico di livello. Ma luglio e agosto significano anche Giochi Olimpici di Tokyo, giunti alla XXXII edizione e che celebrano l’esordio di quattro sport: skateboard, surf, arrampicata sportiva e karate. Centinaia quindi gli eventi a disposizione sia per essere visti in chiaro sulla RAI, la rete nazionale ha preso una buona parte anche di Euro 2020, ma che diventano anche occasione per divertirsi con le scommesse. Per gli amanti dei motori a settembre c’è uno degli eventi più attesi della Formula Uno su uno dei circuiti più veloci della storia delle monoposto. Lewis Hamilton al GP d’Italia che si terrà a Monza il 12 settembre, può celebrare il record del campionissimo inglese, che si potrebbe affermare per la sesta volta superando Michael Schumacher.

Il 2021 non va in vacanza, e anzi porta sulle televisioni degli spettatori di tutto il mondo decine e decine di eventi da godersi o in chiaro o sulle reti private come Eurosport, partner media ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo. (nota stampa)