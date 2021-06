Foggia. Immobili sequestrati, Comune interessato all’acquisizione anche per alloggi

Il 17/05/2021 l’ Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha comunicato al Comune di Foggia che sono stati definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato, e gestiti dall’ ufficio della predetta agenzia, alcuni beni ubicati nel territorio comunale. Si trovano uno in Contrada Quadrone delle Vigne e 4 in contrada Pietrafitta.

Il Comune di Foggia, dopo una conferenza che si è svolta il 3 giugno insieme alla Prefettura e in vista della prossima che si terrà domani sul tema, propone, nella delibera del commissario Marilisa Magno del 4 giugno,

“interesse all’acquisizione di alcuni di questi immobili nella risoluzione di criticità connesse al disagio abitativo, destinando gli immobili – due quelli identificati – per gli alloggi”.

E’ previsto per legge che i beni immobili confiscati siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune dove si trova l’immobile.