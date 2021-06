Gabriele Cela: “Ripulire le tubature del sistema amministrativo a Foggia”

Foggia, 07 giugno 2021. “Il commissariamento del Comune di Foggia dovrebbe continuare oltre ottobre”, quando potrebbe esserci la finestra elettorale che porterà al voto alcuni centri della Capitanata.

Lo dice Gabriele Cela, segretario cittadino dei Giovani Democratici e presidente provinciale: “E’ un errore auspicare elezioni in autunno, io sono profondamente democratico ma è necessario che la commissione di accesso agli atti insediata al Comune abbia il tempo per ripulire le tubature del sistema amministrativo. Auspico un lungo mandato della dottoressa Marilisa Magno.

Cos’è successo a Foggia?

C’è poco da essere fieri e non c’è niente da festeggiare, Foggia compare a livello nazionale solo per fatti negativi. Adesso si nota sofferenza nei cittadini, pensano che tutti i politici abbiano sbagliato ma non è così. C’è stato un impegno del Pd e di tutto l’attivismo giovanile non solo per mandare a casa Landella ma per portare avanti alcuni programmi di cui i consiglieri si sono fatti portavoce.

Quindi ora i cittadini pensano che sia tutto sbagliato?

Certo, fanno di tutta l’erba un fascio e così non va bene, bisogna pensare a costruire un futuro per Foggia.

Come si costruisce il futuro?

Devono cambiare le facce perché le idee ci sono, a cominciare dai giovani alle tante persone che lavorano in città e che si tengono distanti dalla politica dopo averci provato.

Vi siete un po’ dispersi dopo le elezioni del 2019?

Un po’ sì, qualcuno pensava che avrebbe avuto maggior successo, ma è normale che il voto aggreghi.

Ha commesso degli errori il centrosinistra nel 2019?

La coalizione era troppo larga, non si conosceva la storia di molti candidati e alcuni venivano da destra

Quindi il Pd è stato il vostro portavoce, non la minoranza

Con alcune loro astensioni, il M5s e le civiche hanno contribuito a perpetuare questa amministrazione, la minoranza si è trovata di fronte al muro della maggioranza ma l’opposizione avrebbe potuto fare di più.

Come dovrebbe essere il prossimo candidato sindaco?

Della società civile certamente, come Pippo Cavaliere, esperto nelle questioni amministrative, che conosca la macchina, il funzionamento, le leggi.

A Manfredonia il Pd correrà senza simbolo alle comunali

In qualche comune si pensa che il simbolo sia una specie di “orrore” e non si sente l’appartenenza, poi le cose cambiamo da Comune a Comune.

Siete in attesa degli eventi?

No, stiamo sostenendo le lavoratrici della cooperativa Astra che, dopo 16 anni, secondo il bando dell’Ufficio territoriale, per continuare il lavoro devono avere 3 anni di esperienza e disoccupazione dal 30 aprile, una contraddizione.

Situazioni difficili in vari settori cominciano a farsi sentire

Inoltre continuiamo a occuparci di Via Almirante dove ci sono ancora problemi di servizi, illuminazione e strade.

Paola Lucino, 8 giugno 2021