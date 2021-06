Giampietro: “In piazza ci abbiamo messo la faccia, i cittadini ora sono indignati”

(STATOQUOTIDIANO, ore 17). “Foggia vive un momento molto difficile, non è stata data una bella immagine della classe politica di questa città, in noi c’è delusione e rabbia. Ma abbiamo la speranza che possa venire fuori qualcosa di nuovo”. Mario Giampietro, segretario provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fdi, commenta le vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni consiglieri di maggioranza e il sindaco di Foggia.

Come vi sentite, voi giovani di Fdi, di fronte a quello che è successo al Comune di Foggia?

Lo stato d’animo, oltre la tristezza, è delusione e rabbia, una classe politica che, da quello che emerge, ha mostrato egoismo più che amore per la collettività. Questo oltre i colori politici, poteva verificarsi in ogni partito, le nostre amministrazioni degli ultimi anni non hanno brillato in questo senso di amore per il bene comune”.

Le misure cautelari, tuttavia, riguardano sindaco e alcuni consiglieri di maggioranza

Per noi, anche solo l’intenzione di rubare una caramella, è lontana mille miglia dal nostro modo di fare politica, che deve incarnare certi valori. In questa vicenda, da quello che leggiamo, è emerso molto egoismo più che il bene della collettività, insomma non sono dei modelli cui ispirarci, anche se non entro nel merito delle indagini.

Ritenete che il partito non si sia rinnovato abbastanza?

Nella prima fase degli arresti il commissario Bignami, nel rispetto del nostro codice etico cui deve attenersi il dirigente fino all’ultimo militante, ha preso subito le sue decisioni, è andato subito in questa direzione.

Lo spazio riservato ai giovani qual è in Fdi di Capitanata?

Certo, alle regionali ci hanno chiesto di candidarci ma abbiamo declinato l’invito, non siamo quelli che voglio sedersi sulle poltrone, in Fdi noi di ‘Gioventù Nazionale siamo molto considerati”.

Il tesseramento com’è andato?

Siamo 30 su Foggia e 80 in provincia, siamo nati come gruppo prima del Covid, ci siamo distinti in tante iniziative, da quelle per il quartiere ferrovia all’Accademia delle Belle arti, per favorire i giovani a restare dopo gli studi.

In piazza, anche quella virtuale, dopo gli arresti di esponenti del centrodestra, siete stati attaccati?

Nelle varie manifestazioni di piazza ci mettiamo la faccia e siamo vittime del giudizio che la città ha nei confronti del partito, veniamo colpevolizzati per responsabilità non nostre, ammesso che qualcuno ne abbia fra gli indagati. Un partito che rappresenta la legalità, e ce lo rinfacciano.

“Ora ci siamo noi, fatevi da parte”: lei lo direbbe, a questo punto?

E’ la giustizia che deve fare il suo corso, non lo devo dire io che non sono il partito. Da attivista mi auguro che si dia più spazio ai giovani finita la fase, diciamo così, di “apprendistato” e che ogni partito dia fiducia ai giovani. Con Bignami ci siamo incontrati per parlare anche dei nostri programmi. Noi lavoriamo con passione e dedizione, non siamo figli o nipoti di politici. Non diciamo “non li votate” ma ci poniamo come alternativa, in democrazia gli eletti li scelgono i cittadini, il problema è un elettorato che dovrebbe fare la rivoluzione nella cabina elettorale ma non ha il coraggio di dare consenso al nuovo.

Paola Lucino, 7 giugno 2021