Nuove promozioni sui siti di scommesse. Vediamo quali sono più vantaggiose

Ormai i codici promozionali e le offerte sono all’ordine del giorno in particolar modo online dove la concorrenza è alta, e i calendari di eventi sportivi molto fitti. A Breve Euro 2020 e Olimpiadi a riempire le giornate di italiani e sportivi di tutto il mondo. Vediamo insieme alcune promozioni sui siti scommesse bonus, registrazioni, e raddoppi in primis.

Bonus senza deposito per Snai e Codere

Uno dei primi bonus per chi si avvicina al mondo delle scommesse è quello relativo alla prima registrazione, cioè il momento della creazione del conto gioco. Cosa c’è di meglio che attivare una promozione e avere subito del credito in regalo soltanto compilando i campi richiesti per la registrazione al sito o piattaforma? Ebbene Snai offre 5 euro senza deposito dopo che la carta d’identità è stata validata, stessa cosa per Codere, che però garantisce ben 10 euro.

Bonus con deposito: altro grande classico fra le promozioni

Se registrarsi ed essere premiati è molto positivo, altrettanti interessante è quello di veder crescere il proprio credito dopo il primo deposito. Infatti ad esempio GoldBet offre fino a ben 50 euro rimborsato, il 100% del deposito, inoltre, in seguito a tale promozione offre 5 euro a settimana per 21 settimane. C’è invece chi come Sisal offre il 25% di rimborso sulla prima scommessa fino a 25 euro, però con quota minima di 2.00. William Hill è invece sempre nella stessa direzione, ma più diretto però meno generoso: 10 euro di bonus dopo la prima giocata a quota 2.00.

I grandi bonus di benvenuto: un ottimo modo per iniziare con le scommesse

C’è Eurobet che offre addirittura 200 euro di bonus a condizione di depositare 15 euro, e di giocare una volta intera il deposito a quota 1.50-2.00. Come detto Snai è fra quei siti che offrono un bonus anche senza deposito, ma ne promuove anche uno molto interessante, che vede il rimborso del 100% fino a 300 euro con quota minima a 1.50. Tante come visto le promozioni, e differenti e ogni operatore ne offre variegate e a volte anche cumulabili. Anche Better Lottomatica offre divertimento alla registrazione con 20 euro di bonus e fino a 300 euro di rimborso con quota a 1.50.

Bisogna in ogni caso dire che non esiste il miglior tipo di bonus, perché questo dipende dalle proprie esigenze, dai propri ritmi e da cosa si vuole, ma in ogni caso non vi è nessun tipo di obbligazione nell’avere un solo account: non è per nulla raro infatti trovare anche siti che offrono multi registrazioni con cui si beneficia di tanti bonus tutti assieme, ovviamente non cumulabili. A breve tante competizioni sportive con calendari ricchi e corposi, le promozioni aiutano i giocatori a divertirsi ancor di più seguendo gli eventi sportivi. (nota stampa).