Orta Nova, l’astronauta Luca Parmitano incontra gli alunni del Pertini

Orta Nova – A conclusione di un anno scolastico passato tra le difficoltà dovute alla pandemia, una bella esperienza di apprendimento che ha favorito le relazioni umane mentre sembrava che il distanziamento sociale le ostacolasse.

Il 26 maggio scorso, i ragazzi delle classi 2^A, 3^A, 2^B, 3^B e 3^G dell’Ist. Comprensivo “Sandro Pertini”hanno incontrato, in un collegamento online, l’astronauta di fama internazionale Luca Parmitano.

Gli studenti hanno posto una serie di domande, esprimendosi in lingua inglese, alle quali l’astronauta ha risposto, anche lui in inglese, sempre con semplicità e disponibilità.

I temi trattati: Life in Space and Jobs for Young People..“dreaming to be an astronaut” sognando di fare l’astronauta; l’importanza “of having a dream”, di avere un sogno; quanto è bello e necessario affrontare ogni momento della vita sempre con entusiasmo.

Temi essenziali per i preadolescenti di oggi che probabilmente hanno bisogno di tornare a sognare, di riprendere a desiderare un domani migliore e di imparare a definire un proprio progetto di vita attraverso il quale fare sì che quel domani diventi realtà.

L’iniziativa si inseriva nella parte finale del progetto eTwinning-“Astrolabe”, ideato, in collaborazione, dalla prof.ssa Antonietta Cursio, proprio dell’Ist. Compr. “Sandro Pertini” di Orta Nova, e dalla prof.ssa Bruci ŞIK, della “Aykut Yiğit Secondary School”, in Sakarya – Turchia. Progetto internazionale dunque che, realizzato da ottobre 2020 a maggio 2021, ha visto complessivamente il coinvolgimento di circa 270 studenti e 18 insegnanti da 6 paesi europei differenti.

“Astrolabe” si è articolato in varie fasi e attività: creazione originale di francobolli dedicati allo Spazio; costruzione di meridiane; ambientazione di futuri luoghi spaziali su COSPACES. Lavori, questi, tutti pubblicati sulla piattaforma eTwinning – TwinSpace, e sui vari social dedicati alla disseminazione, tra cui Facebook.

“I remember very well the first time I dreamt to be an astronaut” le prime parole di Parmitano. “I was in a swim class and the instructor was asking what we wanted to do when growing up. I was between three and four years old and my answer was I wanted to become an astronaut. It was a dream”.

All’età di circa 3 anni, Luca Parmitano aveva, dunque, già il suo sogno. Fare l’astronauta.

A quell’età, ha poi aggiunto, avere un sogno del genere sarebbe come dire di voler diventare ‘Batman’. Qualcosa, cioè, di impossibile.

Perché avere un sogno significa proprio desiderare di rendere realizzabile qualcosa che nel presente risulta ‘impossibile’.

Nel 1995, tuttavia, Parmitano entra in Aeronautica militare, all’età di circa 20 anni, mentre continua a studiare per specializzarsi, ulteriormente.

Si laurea nel 1999 in Scienze Politiche. E, al termine dell’addestramento di base come pilota, Parmitano viene assegnato agli AMX (aereo militare progettato per attaccare obiettivi a terra) con il 13º Gruppo, 32º Stormo, ossia l’unità militari aerea, equiparabile al reggimento per le forze di terra, presso l’aeroporto Amendola di Foggia, dal 2001 al 2007. E Parmitano rimarrà sempre particolarmente legato all’esperienza in territorio pugliese, come testimoniano, per esempio, le parole da lui dedicate alla Puglia il 10 agosto del 2019, su Instagram, con una foto della regione ripresa dallo spazio.

Nel 2009, all’età di 33 anni, l’AstroLuca viene selezionato come astronauta ESA (European Space Agency). E, da quel momento, il suo sogno diventa realtà. Seguiranno, quindi, tutta una serie di imprese e risultati che lo porteranno a diventare un astronauta di fama conosciuto, e insignito di varie onorificenze, in Europa e nel mondo.

Quali sono state, allora, hanno chiesto gli studenti, le emozioni più grandi provate nel suo lavoro? Il lancio nello spazio? Oppure essere già lì, nell’orbita?

“I don’t like ranking emotions” la sua risposta. “Everything is exciting when you put your look in the right way”. È preferibile, cioè, secondo Parmitano, concentrarsi ogni volta sul momento presente, considerando che niente è più importante di ciò che si sta facendo proprio in quel momento. E che ogni momento offre la possibilità di vivere emozioni sempre diverse e speciali.

Tuttavia, ha poi aggiunto, “From the space, staying there, I felt that the Earth is an incredible unique living thing”. Dallo spazio, per Parmitano, diventa evidente, guardando la Terra, che tutti gli esseri umani sono così minuscoli, e, che la terra sembra come un unico corpo vivente. Ragione, questa, per la quale gli uomini dovrebbero considerarsi tutti fratelli e sorelle. Ed è davvero difficile capire, da lì – la sua riflessione – perché sulla Terra gli uomini si fanno la guerra, inquinano l’ambiente. Gli esseri umani, sottolinea l’astronauta, dovrebbero piuttosto impiegare il tempo a proteggere il loro pianeta.

Quali sacrifici comporta fare l’astronauta? È duro un tale lavoro? Hanno chiesto ancora i ragazzi.

“I don’t know what is hard. I think that when you love to do something, you don’t think if it is hard or complex”.

Questione di passione e amore, insomma. Quando si vuole fare qualcosa animati da un tale sentimento, quando si vuole realizzare un sogno tanto amato, non importa se si fanno sacrifici. Anzi, non ci si accorge di farne.

E, poi, in più. Parmitano ha dato una serie di suggerimenti ai ragazzi, per la vita.

“Non pensare mai di sapere ogni cosa, ma cercare piuttosto di conoscere, informarsi, sempre. Non dare nulla per scontato, ma invece essere pronti a imparare. Avere fiducia nell’esperienza di altre persone comunicando, chiedendo. Sapere che più si impara, più si condivide, e più si ha la possibilità di riuscire a superare e risolvere i problemi”.

Affascinati, a fine incontro, i ragazzi dai messaggi dell’Astronauta Luca Parmitano. In particolare: credere nei propri sogni, con determinazione, impegno, passione ed …uno sguardo che sembra ripetere quel torneremo “a riveder le stelle” di dantesca memoria…e di profondità di spazio.