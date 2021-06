Perdita della dimensione simbolica e scomparsa dei riti. L’utimo libro del filosofo Byung Chul Han

Da anni seguo e mi occupo di Byung-Chul Han, filosofo sudcoreano di lingua tedesca, docente all’Università der Künste di Berlino e studioso della postmodernità. Nel suo ultimo libro “La scomparsa dei riti. Una topologia del presente” (Nottetempo, 2021) l’autore ci offre una straordinaria lettura del nostro tempo caratterizzato dalla scomparsa dei riti e dalla perdita della dimensione simbolica, messa in evidenza anche dalle opere dello psicanalista lacaniano M. Recalcati.

A dire il vero, questo aspetto era stato messo in evidenza agli inizi del Novecento già il filosofo ed epistemologo E. Cassirer, il quale riteneva che l’uomo, più che “animal rationale”, dovesse essere definito come “animal symbolicum”.

Hun, in questo libro, propone un recupero del simbolismo dei riti come pratica “potenzialmente in grado di liberare la società dal suo narcisismo collettivo”. In fondo abitiamo ciò che fugge, ma cerchiamo ciò che permane. Abbiamo un compito dinanzi a noi: salvare la contingenza di sartriana memoria. Ma per fare questo non bastano i segni, ci vogliono i simboli, che a loro volta esigono il riconoscimento. Essi servono a rendere permanente ciò che invece si dà a noi come fuggevole. “La percezione simbolica, intesa come riconoscimento, – scrive Han – percepisce ciò che dura: il mondo viene liberato dalla propria contingenza e ottiene un che di permanente”.

I simboli rendono abitabile il mondo. Sono “tecniche simboliche dell’accasamento” che “fanno del mondo un posto affidabile”. Non tanto lo spazio, ma il tempo. Infatti, sono anche “tecniche temporali dell’accasamento”. Citando la grande opera “Cittadella” di Antoine de Saint-Exupéry (2017), Han afferma che “i riti sono nel tempo quello che la casa è nello spazio”. I riti “riordinano il tempo, lo aggiustano (…) stabilizzano la vita”.

Purtroppo, continua il nostro autore, “Oggi il mondo è assai povero di simboli: i dati e le informazioni non possiedono alcuna forza simbolica, per cui non consentono il riconoscimento. Nel vuoto simbolico si perdono quelle immagini e quelle metafore capaci di dare fondamento al senso e alla comunità, stabilizzando la vita. L’esperienza della durata si attenua, mentre la contingenza aumenta radicalmente”. Ecco posta qui la questione di fondo: è impossibile abitare la contingenza senza l’aiuto dei simboli e dei riti.

Questa doppia perdita ha reso il tempo inospitale perché inabitabile. Un tempo che precipita in avanti, dove a farne le spese non siamo solo noi, ma anche le cose. Citando la filosofa H. Arendt, Hun ricorda che “le cose, resistendo al nostro uso, si liberano da noi e in tal modo ci offrono stabilità” (p. 11). Le cose – e non il loro possesso – hanno “la funzione di stabilizzare la vita umana”. Al pari delle cose, anche i riti hanno la medesima funzione: “stabilizzano la vita per mezzo della propria medesimezza (Selbigkeit), della loro ripetizione (Wiederholung). Rendono, dunque, la vita resistente”. Cioè a dire che senza ritualità e simbolicità non c’è resilienza.

E così, nel mondo postmoderno, sempre più liquido, sperimentiamo una triplice mancanza: senza i riti la vita perde simbolicità; e senza simbolicità perde resistenza, perdendo di conseguenza consistenza. Abbiamo distrutto la durata per produrre e consumare di più. Accade che “l’odierna coazione a produrre sottrae alle cose la loro resistenza”. Le cose muoiono sotto i colpi del nostro consumo. Perdono la loro forza evocativa, simbolica, perchè non sono più poste in un quadro generale di senso. Con la perdita della ritualità e della dimensione simbolica non siamo più capaci di esercitare tre cose: la delicatezza (con le cose), la cortesia e la gentilezza (con gli altri).

Infatti, “Sono le forme rituali che, come la cortesia, rendono possibile non solo un bel rapporto interpersonale, ma anche un bel rapporto delicato con le cose”. I riti salvano le cose dal loro declino, dal loro passare. Se salveremo le cose, le cose salveranno noi. “Nel rito le cose non vengono consumate o spese, ma usate. Per questo possono invecchiare”. Insomma, se non daremo alle cose il tempo di invecchiare, difficilmente impareremo a invecchiare anche noi.

E questo perché le forme rituali creano armonia con gli altri e con le cose, perché ci insegnano a trattare con delicatezza le cose e con gentilezza gli altri. Ci insegnano la non padronanza, e ci donano una “contentezza che mette le ali al cuore”.

Invece noi ci rapportiamo alle cose non come utilizzatori, ma come soli consumatori. Ma il consumo fa sparire le cose. Non le dà il tempo di invecchiare. Non le dà il permesso di andare. Di tornare a se stesse. Perchè le cose hanno perso medesimezza. Hanno perso consistenza.

Ma oggi consumiamo tutto: cose ed emozioni. Anche se è diverso consumare cose dal consumare emozioni. “Non consumiamo solo le cose, bensí anche le emozioni di cui si fanno portatrici. Le cose non si possono consumare senza fine, le emozioni sí. Cosí esse aprono un nuovo, infinito campo di consumo. L’emotivizzazione della merce e l’estetizzazione che l’accompagna sono sottoposte alla coazione a produrre; devono aumentare il consumo e la produzione. Cosí facendo, l’estetico si fa colonizzare dall’economico”.

La conseguenza è che aumenta l’instabilità. Infatti, “le emozioni sono piú fuggevoli delle cose, per cui non stabilizzano la vita. Inoltre, nel consumare un’emozione non ci si rapporta alle cose, ma solo a se stessi. Si cerca un’autenticità emotiva. In tal modo il consumo dell’emozione rafforza l’autoreferenzialità narcisistica”. E intanto perdiamo il rapporto con il mondo, e, senza di esso, anche con noi stessi.

Anche i valori sono diventati merce. “Cambiare il mondo bevendo tè”: ecco lo slogan di un’impresa di commercio equosolidale. Cambiare il mondo mediante il consumo – ovvero: la fine della rivoluzione. Ecco perché nessuno si ribella. Preferiamo lamentarci piuttosto che indignarci. Il lamento ha preso il posto della rivolta perché siamo tutti addomesticati. E la morale che oggi domina è quella incentrata sul proprio io. Infatti, il neoliberismo oggi sfrutta anche la morale: “Tramite i valori non si fa riferimento alla comunità, bensí al proprio ego”.

Se i riti ci fanno passare dall’io al Noi, è chiaro che senza di essi è difficile rifare il tessuto sociale. La conseguenza è che vengono a mancare i gesti della donazione e della condivisione, come quelli del vicinato di una volta. O anche la ritualità quotidiana dei piccoli gesti che danno senso e direzione ala vita.

La perdita della simbolicità annuncia la perdita dell’ospitalità: “Con il simbolo, con la tessera hospitalis, gli ospiti sigillano il loro legame”. Bisogna fare riferimento al mito degli androgini raccontato da Aristofane nel Simposio di Platone dove si racconta che “Zeus lo tagliò in due per indebolirlo. Da allora l’uomo è un symbolon che si strugge per l’altra metà, per una totalità salvifica. Cosí, in greco “mettere insieme” si dice symballein. I riti sono, in questa accezione, anche una pratica simbolica, una pratica del symballein, in quanto riuniscono le persone e creano un legame, una totalità, una comunità.

Oggi, il simbolico inteso come medium della comunità scompare a vista d’occhio: “La desimbolizzazione e la deritualizzazione si presuppongono a vicenda”. Questo spiega la crisi dello spazio comunitario: “La scomparsa dei simboli rimanda alla crescente atomizzazione della società…Al contempo, la società diventa sempre piú narcisistica”. Al contrario, i riti sono un antidoto al narcisismo, in quanto “si sottraggono all’interiorità narcisistica e la libido dell’Io non vi si può agganciare dal momento che, se si concede loro, deve prescindere da se stessa. I riti producono una distanza da sé, una trascendenza da sé”.

Ma ecco che c’è una perversa sostituzione: “la percezione simbolica scompare sempre piú a favore di una percezione seriale incapace di esperire la durata”. Siamo pieni di noi stessi e orfani di comunità. Ma poiché senza la comunità anche il nostro io si impoverisce e si insterilisce, ecco che la nostra infelicità scaturisce inconsciamente non tanto da qualche privazione, ma dal fatto che avendo troppo, risulta più difficile condividere. E così ci troviamo ad essere solitudini contingenti che nessuno più raccoglie né riconosce.

Chi potrà salvarci da questo deserto simbolico? Forse, come propone, Hun, solo tornando ad essere, platonicamente parlando, come piccole tessere simboliche capaci di cercarci e di ospitarci. Per accoglierci e riconoscerci, e reciprocamente formare quel grande mosaico che è la comunità.