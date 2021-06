Manfredonia, 07/06/2021 – (ilquotidianoitaliano) Da oggi, nelle regioni gialle come la Puglia, il coprifuoco è spostato a mezzanotte.

Una bellissima notizia non solo per ristoranti, bar e attività economiche, ma anche per tutti gli italiani che, un pò alla volta, si stanno riprendendo pezzi di normalità. Da oggi, causa la costante decrescita della curva dei contagi, altre 4 regioni passeranno in zona bianca, ovvero: Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Ancora una settimana di pazienza per la Puglia che con ogni probabilità passerà in bianco da lunedì prossimo. Per i residenti delle zone bianche le regole da rispettare 3: obbligo di mascherina all’aperto, distanziamento sociale e divieto di ballare in discoteca. Quest’ultima regola però viene facilmente raggirata. (ilquotidianoitaliano)