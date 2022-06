Chi è Al Khalifa la Principessa con megayacht a largo del Gargano

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/06/2022 – (proiezionidiborsa) Altro che burka e sottomissione, sulle coste dell’Adriatico, e in particolare nel versante pugliese, bazzica la Principessa del Bahrein. A bordo dello yacht di 42 metri «Serenity».

Una cosuccia di 2.900 cavalli in grado di ospitare fino a 10 persone più l’equipaggio, con tanto di comfort ovviamente. Scopriamo chi è Dana Al Khalifa la Principessa araba che mostra di gradire le meraviglie italiane. Se la immaginiamo col burka e la testa reclinata in avanti ci sbagliamo di grosso. La donna è niente poco di meno che fashion blogger, imprenditrice e avvocato. Gli studi la portano a vivere alcuni anni in Inghilterra, a Londra, dove si laurea in Giurisprudenza e segue anche un Master di specializzazione.

Nel frattempo, la lady del Bahrein conosce la moda europea e fonda un blog tutto suo nel 2009. Nel 2014 la maison di Louis Vuitton la invita a partecipare alla sfilata di moda che tiene a Parigi. E nel 2018 la bellissima Dana sfila anche per il marchio italiano di Dolce & Gabbana. Sposatissima con il super ricco Suliman Azzouini, è anche mamma di Alia. Nel primo weekend infuocato di giugno la Principessa tallona col suo yacht la costa del Gargano. Diverse le tappe tra Vieste, Pizzomunno e altri scorci suggestivi di questa parte dell’Adriatico. Pare abbia anche messo piede a terra per visitare Trani, Brindisi e Polignano a Mare. E si sarebbe anche intrattenuta per degustare la buona cucina italiana, con la declinazione delle tipicità pugliesi. (proiezionidiborsa)