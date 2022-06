Grave incidente tra Zapponeta e Margherita: auto in fiamme e 3 feriti

FOGGIA, 07/06/2022 – (gazzettamezzogirno) La strada “Delle Saline” torna a far notizia. La “Provinciale 5” che collega Margherita di Savoia con Zapponeta è stata ancora teatro di un incidente stradale.

Intorno alle ore 9 di questa mattina, infatti, si sono scontrate frontalmente due auto, una Lancia Ypsilon celeste e una Mini Cooper rossa. L’impatto è stato talmente violento, tanto da provocare l’incendio della Mini Cooper. C’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Barletta per spegnere le fiamme e portare in salvo i tre passeggeri delle due vetture, tutti feriti e trasportati d’urgenza in ospedale. L’incidente di oggi, ripropone la pericolosità di una strada che durante l’estate diventa molto trafficata, per il notevole flusso di veicoli diretti verso le diverse località balneari della zona. (gazzettamezzogiorno)