Manfredonia, inizia consegna buoni spesa per famiglie più fragili

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/06/2022 – “L’Assessore al Welfare, Avv. Grazia Pennella, informa che a partire dalle ore 16 di oggi, presso l’Infopoint di Piazzetta Mercato, inizia la consegna dei buoni spesa erogati dall’Amministrazione comunale per le famiglie più fragili a seguito di emissione, lo scorso marzo, di bando pubblico per un totale di 376.116,00 euro. Gli interessati stanno ricevendo comunicazioni telefoniche sulle modalità di ritiro. Si ringrazia il Centro Operativo Comunale per il supporto al servizio di distribuzione”.