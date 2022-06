Manfredonia. Nuovo Festival per il progetto PRIMAI

StatoQuotidiano.it, 07 giugno 2022. Il progetto PRIMAI, selezionato dall’impresa sociale CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è pronto ad offrire una nuova edizione del suo FESTIVAL annuale sul territorio di Manfredonia.

Quest’anno, l’evento per bambini che sigla la conclusione dei percorsi laboratoriali all’interno delle scuole partner, sarà all’insegna del gioco e del recupero di socialità e tradizioni. Nelle giornate del 15 e 17 giugno l’ente capofila del progetto, la Cooperativa Santa Chiara, ha organizzato, infatti, due appuntamenti negli spazi dell’RSAA Stella Maris di Siponto dal titolo “Torniamo a giocare con i nonni”.

“Abbiamo scelto questa location e questo tema – spiega Daniele Guida, educatore della Cooperativa Santa Chiara – perché volevamo privilegiare la relazione dei bambini con gli anziani. Le restrizioni dovute al Covid hanno danneggiato su tutte due categorie sociali: anziani e bambini appunto. La Cooperativa Santa Chiara, negli anni, ha sempre cercato di valorizzare questo rapporto tra generazioni, organizzando momenti speciali come la “Festa dei Nonni” svolta con il coinvolgimento degli alunni delle scuole materne. Le attività del Festival Primai nell’Rsaa saranno incentrate sui giochi di un tempo ma non solo. Saranno due giornate intense e soprattutto divertenti”.

In particolare nella giornata del 15 giugno saranno protagonisti del FESTIVAL PRIMAI – TORNIAMO A GIOCARE CON I NONNI i piccoli alunni (3-4 anni) dell’IC Perotto-Orsini plesso San Francesco. Questi ultimi saranno coinvolti, insieme agli ospiti della RSAA Stella Maris, in giochi, animazioni e percorsi di psicomotricità.

Il 17 giugno, invece, sarà la volta dei bimbi “grandi” di 5 anni dello stesso Istituto scolastico, partner di progetto, che metteranno in scena per i “nonni” un momento di musica e balli, come dimostrazione e conclusione dei percorsi PRIMAI fatti nell’anno scolastico 2021-11 all’interno della loro scuola.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016, è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD www.conibambini.org