Novità svapo: la sigaretta elettronica usa e getta

Il funzionamento di una sigaretta elettronica usa e getta può essere paragonato a quello di una e-cig tradizionale sotto tutti i punti di vista, eccezion fatta per la sua durata ridotta nel tempo. Ma come sono fatti questi dispositivi e quali sono i vantaggi e gli svantaggi del loro utilizzo?

Come sono fatte le sigarette elettroniche usa e getta

A livello strutturale le cosiddette svapo usa e getta non si differenziano poi molto da quelle tradizionali, essendo formate dai due stessi elementi principali: il corpo batteria e l’atomizzatore. Quest’ultimo corrisponde alla parte superiore del dispositivo e include la coil, che è la resistenza riscaldante, la cartuccia di liquido e il beccuccio destinato all’inalazione del vapore, che prende il nome di drip tip.

La differenza, però sta nel fatto che le e-cig monouso sono caratterizzate da una struttura a sistema chiuso: ciò significa che non è possibile sostituire alcun pezzo, né ricaricare la batteria né tantomeno riempire nuovamente il serbatoio. Le “pod mod one shot”, una volta usate, durano solo il tempo necessario a consumare tutto il liquido contenuto al loro interno; a quel punto devono essere smaltite nella raccolta indifferenziata.

Ma qual è il senso di tutto questo?

I vantaggi e gli svantaggi

Non sono certo pochi i vantaggi che, dal punto di vista funzionale, contraddistinguono questo tipo di prodotto, che vanta una resa aromatica ottimale, gusti variegati, un costo molto ridotto e, soprattutto, la totale assenza di manutenzione.

Il punto chiave è proprio questo: le sigarette elettroniche usa e getta offrono un “assaggio” di quello che è il mondo del vaping senza alcun impegno. Con pochi euro si può infatti acquistare un device leggero, compatto e disponibile in tantissimi gusti diversi: dal tabacco alla frutta, dalle creme di pasticceria alle miscele con effetto ghiaccio ideali per l’estate.

Queste e-cig sono infatti destinate principalmente ad un pubblico di neofiti, che può così provare l’esperienza dello svapo e valutare sulla propria pelle se possa essere una valida alternativa alla sigaretta tradizionale. Inoltre, esse rappresentano un’opzione appetibile anche per quegli svapatori navigati che, a seconda delle occasioni, possono necessitare di un modello più user friendly.

Tra gli svantaggi delle svapo monouso troviamo sicuramente il fatto che la maggior parte dei modelli non sia differenziabile e che non diano la possibilità di personalizzare l’ariosità del tiro, ma come detto finora, si tratta di un prodotto pensato apposta come transitorio.

Quanto costa lo svapo usa e getta?

Come è facile immaginare, visto che si sta parlando di prodotti di ridotta durata, il loro prezzo risulta commisurato. Nel complesso si spendono non più di 8 euro per i migliori modelli che si possono trovare sul mercato in questo momento. Va detto, comunque, che nel corso del tempo le e-cig monouso sono state protagoniste di un cambiamento importante. In passato esse vantavano una notevole somiglianza, dal punto di vista estetico, con le sigarette di tabacco classiche, ma non garantivano una resa aromatica che fosse gratificante per gli utenti, così come la qualità della vaporizzazione era ben poco appagante. C’era, poi, un altro difetto da tenere in considerazione, vale a dire la corsa brevissima della carica. Ecco perché le sigarette elettroniche monouso di una volta sono state messe da parte, almeno in maniera graduale.

Ad oggi, però, la situazione è ben diversa.

Le e-cig monouso di oggi

Attualmente, le disposables si presentano come delle pod mod a tutti gli effetti, e sono il risultato di una notevole evoluzione in virtù delle migliorie che le case produttrici sono state in grado di apportare. Per esempio, la produzione di vapore è molto abbondante, ed è stata implementata una resa aromatica ottimale. Gli aromi pre-caricati sono decisamente piacevoli e vanno incontro ai gusti più disparati. Va notata, infine, la durata superiore della batteria, che garantisce dai 400 agli 800 tiri per dispositivo. Ecco, quindi, che tale tipologia di hardware ha conosciuto un nuovo periodo di successo ed è stata in grado di conquistare una nuova quota di mercato.

Dove comprare le sigarette elettroniche usa e getta

Le sigarette elettroniche usa e getta si trovano sia nei negozi fisici che negli shop online, primo fra tutti Svapoebasta.com, un sito davvero ben rifornito che mette a disposizione tanti modelli e dozzine di gusti diversi. La disponibilità di un polo logistico all’avanguardia è il segreto della qualità del servizio offerto: merito anche di un sistema informativo che assicura un monitoraggio completo e prolungato delle disponibilità di magazzino e dello stato di avanzamento degli ordini. Sul sito si possono trovare anche schede tecniche e informazioni ufficiali, che consentono ai clienti di prendere decisioni di acquisto consapevoli, oltre ad un’assistenza agli acquisti sempre pronta a dare supporto.