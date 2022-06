“Perché la Ciclovia non passa dal Gargano?” Parte la petizione

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/05/2022 – “Caro Presidente Michele Emiliano, siamo un gruppo di cicloattivisti e cicloattiviste.

Alcuni fanno parte dei tanti che hanno lasciato la Puglia anni fa, mai con il cuore. Altri hanno aperto qui attività nei più svariati settori: dal turistico all’ enogastronomico, dal legale al marketing. Altri sono nati altrove, ma si sono innamorati del Gargano e hanno scelto di venirci a vivere. Ognuno e ognuna di noi ha una storia diversa, ma tutti e tutte abbiamo qualcosa che ci lega indissolubilmente: l’amore per questa terra e un sogno, quello di pedalare lungo le strade panoramiche e costiere del Gargano.

La notizia che la costa del Gargano non sarà più coinvolta nel progetto della Ciclabile Adriatica, un’opera che finalmente avvicinerebbe l’Italia al sistema europeo della mobilità sostenibile, ci ha scosso e rattristato. Non si può non pensare alla mobilità lenta nel Parco Nazionale.

Prima che i cicloviaggiatori e le cicloviaggiatrici del nostro Paese, in numero sempre crescente, per un segmento economico in via di espansione, scoprissero il piacere della mobilità dolce, il Gargano fuori stagione è stato meta per lunghi anni di gruppi organizzati provenienti dal Nord Europa, nonostante le mille difficoltà per l’assenza di segnaletica tecnica dedicata e sicurezza stradale.

Esistono strade che ancora oggi aspettano di essere ammodernate e adeguate, per accogliere le diverse forme di mobilità e che non possono più, anche alla luce dell’emergenza ambientale e del climate change, essere considerate solo proprietà degli automobilisti.

La scelta di bypassare il Gargano, per il solo fatto che non tenga conto delle proposte relative alla mobilità nelle previsioni dello scenario strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Puglia, è inconcepibile. Ignora le proposte contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dal quale fu commissionato un piano di fattibilità adottato dalla Provincia di Foggia nel 2009, deludendo pertanto le aspettative delle comunità costiere. Nel tratto delle lagune il PPCT Foggia prevedeva la Ciclabile dei Laghi di Lesina e Varano, di cui la Ciclovia Adriatica sarebbe il naturale prolungamento.

Questa petizione non è CONTRO, ma PER.

PER realizzare un sogno per tanto tempo sperato e poterlo condividere con tutti gli amanti della bici e della natura, i quali non vedono l’ora di immergersi nelle meraviglie del nostro territorio.

REALIZZIAMO LA CICLABILE ADRIATICA LUNGO LE STRADE PANORAMICHE E COSTIERE DEL GARGANO”.