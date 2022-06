Plafoniere Led stagne: caratteristiche e modelli disponibili

Grazie ad una struttura sicura e robusta, la presenza delle plafoniere Led stagne si addice soprattutto agli spazi esterni, agli ambienti industriali, a parchi e giardini, sia pubblici che privati. La luce, prodotta da lampadine Led, è intensa, uniforme e priva di vibrazioni o sfarfalii che possono creare fastidio, queste lampade sono inoltre progettate per poter ottenere, appena vengono accese, il massimo della potenza, offrendo il vantaggio di un elevato risparmio energetico.

L’assortimento che il mercato offre per questo tipo di lampade è molto ampio e permette di soddisfare ogni genere di necessità e preferenza: sono infatti disponibili plafoniere Led stagne con indice di protezione nei confronti di acqua e polvere oppure dotate di sensore crepuscolare, per offrire un ulteriore risparmio energetico. Dove è necessaria una maggiore sicurezza, la scelta ideale è una plafoniera stagna con luce di emergenza, che entra in funzione nel momento in cui viene a mancare la corrente.

Perché ricorrere alle plafoniere Led stagne

La conformazione e i materiali utilizzati per la realizzazione delle plafoniere Led stagne rendono queste lampade ideali soprattutto negli spazi esterni, in quanto non risentono minimamente della presenza di acqua, umidità ed eventi atmosferici avversi.

Per tale ragione, sono indicate per l’illuminazione di giardini, cortili, parcheggi, terrazzi aperti e altri ambienti simili. Esistono lampade stagne di diverso tipo, corrispondenti a vari livelli di protezione IP, ovvero di protezione nei confronti dell’umidità, dell’acqua e della polvere. Per garantire un ottimo livello di protezione, l’ideale è scegliere una lampada con una classe di protezione almeno IP44.

Le lampade Led stagne, oltre e garantire la massima resistenza nei confronti degli eventi climatici, offrono il vantaggio di un notevole risparmio energetico e di una lunga durata nel tempo: almeno 70mila ore di luce, riducendo al minimo le spese di manutenzione.

Senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità ambientale, considerando che le luci Led sono riciclabili e prive di sostanze tossiche. Proprio per questo motivo, le aziende che decidono di sostituire l’illuminazione tradizionale con i Led hanno la possibilità di accedere ad interessanti agevolazioni e incentivi fiscali.

Quali sono i modelli di plafoniera Led stagna più diffusi

Come abbiamo detto, la scelta delle plafoniere Led a tenuta stagna si riferisce essenzialmente a tutti quegli ambienti in cui le luci siano esposte agli eventi atmosferici, giardini di ville e condomini, ingressi di abitazioni e magazzini, terrazzi e ballatoi, scale esterne e ogni altro luogo in cui può essere necessario disporre di una fonte luminosa.

La possibilità di scegliere tra modelli diversi consente di rispondere ad ogni esigenza, privata o professionale. I proiettori Led e le lampade industriali offrono una luce molto forte, in grado di rischiarare perfettamente anche una superficie molto vasta. Costituiscono quindi la scelta ideale per i campi sportivi, le aree industriali, i cantieri, i capannoni, i magazzini con area di carico e scarico e altre situazioni simili.

Le applique e le lampade da installare al soffitto sono invece adatte anche ad ambienti residenziali, cantine, seminterrati, box e mansarde, compresi i locali in cui si trova una percentuale elevata di vapore, ad esempio un bagno o un’area wellness con vasca idromassaggio o sauna. La resistenza all’umidità e all’acqua consente la massima libertà di installazione delle lampade, che possono essere fissate direttamente al soffitto o alle pareti, anche in prossimità di vasche, piscine e aperture verso l’esterno.

Lampade Led stagne con sensore di movimento

La possibilità di scegliere lampade Led da esterno dotate di sensori di movimento, è molto utile per le abitazioni circondate da ampi spazi verdi, che necessitano di maggiori visibilità e sicurezza. Le lampade di questo tipo, oltre a resistere bene agli eventi esterni, permettono inoltre di ottenere il massimo risparmio energetico, in quanto si attivano solo all’occorrenza. (nota stampa).