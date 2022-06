Sanità, USB Foggia: “Ennesimo attacco ai diritti dei Cittadini di Capitanata”

Foggia, 7 giugno 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dall’esecutivo USB Foggia Mangia Santo:

Lo sconcerto e lo sconforto che ci ha colpito leggendo l’informativa del Dipartimento Salute (che si allega) a firma, anche, dell’assessore alla sanità dott. Palese è l’ennesima dimostrazione della scarsa considerazione che viene data, dai vertici regionali, alla nostra provincia. Non è accettabile che una Provincia (ed una ASL) venga penalizzata in un settore vitale (in tutti i sensi) per una programmazione mai fatta o, se fatta, sbagliata, alla luce della carenza (accertata e documentata) di figure essenziali (medici, infermieri ed OSS) per dare sanità ai Cittadini foggiani (e pugliesi). Il periodo della pandemia aveva dimostrato l’inadeguatezza del nostro SSN a fronteggiare un qualcosa di inaspettato (ma prevedibile) e il tutto era dovuto alla carenza di personale sanitario; si corse al riparo con una immissione di personale (precario) mai visto prima e furono considerati da tutti (in quel periodo) come eroi perché affrontavano con grande abnegazione una pandemia mai vista prima. Ieri eroi oggi disoccupati. Il governo, tra l’altro, ha voluto premiare tutti questi operatori introducendo una norma, nella Legge di Bilancio, con la quale si dice, alle Regioni, che gli operatori sanitari che avevano avuto un contratto di lavoro di almeno 18 (diciotto) mesi di cui almeno 6 (sei) nel periodo pandemico, potevano essere “stabilizzati”. A questo aggiungiamo che la Regione Puglia ha delle graduatorie di concorsi regionale (Infermieri e OSS) a cui sta attingendo con molta lentezza (e non ne capiamo il motivo). La nota del Dipartimento salute è uno schiaffo, tremendo, non solo ai Cittadini pugliesi che vedono il loro diritto alla tutela della salute messo in discussione, ma anche al personale in servizio costretto a turni massacranti per poter garantire i servizi minimi (sia negli ospedali che sul territorio) e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive il rischio è che vengano chiusi dei reparti (e/o servizi) per poter garantire le ferie al personale.

La ASL di Foggia oltre alla carenza organica cronica di personale medico ha una carenza altrettanto grave di Infermieri ed OSS (oltre 140) che non permettono di programmare niente che non sia solo urgenza (e a volte nemmeno). Un servizio che ormai è allo sbando (grave) è quello del 118 che alla carenza di medici unisce la ormai accertata carenza di infermieri che costringe le ambulanze ad operare con il solo autista e il soccorritore e il che è grave soprattutto per quei territori (Gargano e Sub Appenino Dauno) la cui distanza dai presidi ospedalieri mette a rischio la vita delle persone. Quello che lascia perplessi e che tutti/e gli infermieri/e con contratti a tempo determinato non hanno avuto il rinnovo dello stesso e molti di loro sono nelle condizioni di essere stabilizzati ai sensi della Legge 234/2021 (legge di bilancio).

La Regione Puglia sta mettendo in discussione l’art.32 della nostra Costituzione e questo oltre che essere inaccettabile potrebbe portare ad interruzioni di pubblico servizio (dal 118 ai presidi ospedalieri) che comporteranno un intervento, si spera pesante, della Magistratura a tutela dei Cittadini foggiani (e pugliesi). Non possiamo, in fine, non ricordare le aggressioni che il personale sanitario subisce in continuazione che, nella stragrande maggioranza dei casi, dipendono dal fatto che le persone non trovano, nei giusti tempi, le risposte che dovrebbe dare gli ospedali. Una riduzione del personale (perché tale è l’indicazione del documento del Dipartimento) non fa altro che ridurre, ulteriormente, i servizi per i Cittadini con tutto quello che si può attendere da tale indicazione e che porteranno ad un incancrenirsi della “rabbia” dei Cittadini nei confronti del personale sanitario. Per tutto quanto sopra si chiede, a quanti in indirizzo, ognuno per propria competenza e responsabilità, d i adottare misure tese a ripristinare e far funzionare al meglio un settore (quello sanitario) di vi tale importanza per i Cittadini. A S.E. il Prefetto di Foggia per i problemi di ordine pubblico che potrebbero scaturire da una ridu si chiede un intervento zione dei servizi. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Foggia si chiede se sia accettabile che il diritto alla salute possa essere alienato per esigenze di bilancio . Si chiede, inoltre, in attesa (si spera breve) della chiamata dei vincitori di conc orso e delle stabilizzazioni, il rinnovo di tutti contratti in scadenza compresi quelli dei Lavoratori manda casa in maniera inopportuna per il corretto svolgimento dei servizi. In attesa di riscontro immediato, si saluta. /l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo