Sindaco d’Arienzo: “Grazie alle ZES, nell’area industriale 4 iniziative con lavoro per i giovani”

“In questi 5 anni tante idee sono diventate realtà, progetti concreti, realizzati… e tanti altri partiranno a breve. Il nostro è un Progetto Comune per lo sviluppo della città, per la cultura e il turismo, per l’economia che crea lavoro, per l’area industriale, per l’entroterra, per i giovani e lo sport, per la scuola, per le politiche sociali, per la legalità, per l’efficienza della pubblica amministrazione e per l’ambiente. Il futuro è adesso e solo tu potrai decidere quello della nostra comunità: il 12 giugno vota per un Progetto Comune con d’Arienzo Sindaco , continuiamo a cambiare la città, insieme”, scrive in un post d’Arienzo.