Bimba di un anno morta a Roma: dimenticata in auto dai genitori

ROMA – Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un’auto a Roma, in via dei Fucilieri, nella zona della Cecchignola. La bimba era sola e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza. Sul caso indagano i carabinieri. La bimba forse è morta dopo essere stata dimenticata in auto da uno dei due genitori. È questa al momento la prima ipotesi investigativa che i carabinieri stanno seguendo.

Ad avvalorare questa tesi il fatto che la piccola stamani era attesa all’asilo dove non è mai arrivata. La vettura e l’area adiacente sono stati sottoposti a sequestro dagli inquirenti e sono in corso i rilievi.

I genitori della bambina, secondo quanto si apprende, sono in stato di shock. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il papà della piccola, un carabiniere che presta servizio in una struttura dello Stato maggiore della Difesa, doveva portare la figlia all’asilo. Ma quando la moglie è andata alla scuola d’infanzia, che è vicino alla Direzione generale del personale militare dove lavora il marito, le hanno detto che la bimba non c’era. Poi la tragica scoperta del decesso della bambina. Lo riporta l’agenzia Ansa.