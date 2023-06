Cerignola, violenta lite tra ragazze: video diventa virale sui social

Oltre a condannare il gesto, stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per evitare che i giovanissimi della nostra città animino le nostre strade (soprattutto in questo periodo di chiusura delle scuole) con violenza e vandalismo. A breve partiranno i centri estivi finanziati con fondi comunali. Speriamo di raggiungere il maggior numero di ragazzi possibile. Ai genitori: spronate i vostri figli a frequentare questi luoghi di aggregazione. Ai ragazzi chiedo di smettere di inoltrare nelle chat tanta violenza”. Lo riporta la consigliera comunale del PD di Cerignola Maria Dibisceglia.