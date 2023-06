La delusione del mister: “I fischi? A Foggia ho dato molto, in serie A per 4 anni”

Foggia – “I fischi? La gente dimentica facilmente. A Foggia ho dato molto, mantenendo la squadra in Serie A per quattro anni. Vedremo se loro riusciranno a fare altrettanto nei prossimi anni“.

“Riguardo al Foggia, preferisco non dire niente per evitare di essere attaccato su quel fronte. L’aspetto fisico? Loro si giustificano dicendo di essere stanchi. Una squadra ben allenata non ha problemi di questo genere.”

Così il mister del Pescara, Zeman, in conferenza stampa, presentando la gara valida per il ritorno della semifinale playoff di Serie C tra Foggia e Pescara.