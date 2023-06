“L’ASE? Da qualche tempo è diventata una nota dolente a Manfredonia”

Manfredonia – L’ASE SpA di Manfredonia è diventata da qualche tempo una nota dolente della città di Manfredonia.

I dati economici positivi sbandierati sembrerebbero testimoniare una azienda in salute. Ma siamo davvero certi come si vorrebbe far credere che il criterio di efficienza di una azienda vada commisurato con la il bilancio in attivo?

Nessuno intende negare il dato ma quello che rileva di contro che a fronte di un risicato utile di bilancio, sia palesemente diminuito la qualità del servizio erogato dall’Ase. Le strade e non solo sono invase di rifiuti che si sono accumulati nel tempo perché le strade, differentemente dal passato, non vengono più spazzate manualmente dagli operatori ecologici, peraltro, sottodimensionati nell’organico. Solo le arterie principali vengono spazzate con le spazzatrici meccaniche.

Da una settimana, i cittadini non possono conferire presso l’isola ecologica di via T. Troiano né il vetro né tantomeno la indifferenziata.

Motivo? “È una settimana che Ase non svuota i cassoni ricolmi di questi rifiuti” è quanto precisato da Michele Fatone, responsabile della predetta isola ecologica. Anche la percentuale di differenziata dagli ultimi dati, sembrerebbe essersi ridotta rispetto a quando l’Ase era diretta dal geometra Barbone, sostituito dai commissari straordinari al loro insediamento.

Oltre al danno anche la beffa, il paventata ed ormai sicuro aumento delle tariffe della Tari. Va evidenziato a proposito degli aumenti che in tanti ancora evadono il pagamento della tari, i cosiddetti furbetti di quartiere a scapito della gente onesta e rispettosa delle regole. Siamo giunti ad un punto in cui i cittadini sia a livello nazionale che a livello locale, sono considerati meri sudditi ai quali imporre ogni tipo di tassazione o meglio premere come limoni sino all’ultima goccia.

Poi si sbandiera il triste dato della natalità in calo e lo spopolamento dei piccoli centri. Ma con questi “chiari di luna”, cosa si vuole pretendere?

È stato realizzata, probabilmente volutamente, una netta demarcazione tra chi possiede in termini economici tanto, pochi oligarchi, e la quasi totalità della popolazione che annaspa e non sa se pagare affitti e bollette o mettere il piatto a tavola. Chissà se questi dati sono motivo di riflessione per chi ci governa a tutti i livelli. Ricordo un detto antico che così recita: “la corda a furia di essere tirata si spezza”. Chissà se lo capiranno mai.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 07 giugno 2023