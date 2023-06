Lotto, Puglia protagonista: centrate vincite per oltre 62mila euro

FOGGIA – Il Lotto premia la Puglia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state realizzate vincite complessive per oltre 62 mila euro. La più alta del concorso arriva da Martina Franca, in provincia di Taranto, con una cinquina Simbolotto da 27.173 euro, a cui si aggiungono i 21.660 euro vinti a Ostuni, in provincia di Brindisi, e il terno secco da 13.500 euro messo a segno a Foggia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 499 milioni da inizio anno.