Manfredonia, sospensione erogazione idrica: ecco le zone interessate

MANFREDONIA (FOGGIA) – Ad ulteriore integrazione dell’informazione per la cittadinanza rispetto ai lavori da parte di AQP che oggi riguarderanno l’inserimento di organi di manovra e la contestuale riparazione di una perdita idrica in via Scaloria, si specifica che gli eventuali relativi disagi relativi all’erogazione dell’acqua riguarderanno tutto l’abitato di Manfredonia con possibile riduzione della pressione, mentre maggiori disagi (come ad esempio, eventuali sospensioni) potrebbero interessare solo le vie limitrofe alla zona.

L’intervento avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 20:00 di questa sera con ripristino alle ore 08:00 di domani mattina, proprio per limitare eccessive ripercussioni per gli utenti. In ogni caso, i disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.