Pescara-Foggia, i tifosi rossoneri sostengono la squadra in partenza (VIDEO)

FOGGIA – Tanti i tifosi rossoneri si sono radunati nel piazzale dello stadio Zaccheria per salutare ed incitare la squadra del Foggia, in partenza per Pescara, dove domani sera alle 20.30 affronterà la squadra abruzzese per il ritorno della semifinale dei playoff di serie C.

La squadra di Delio Rossi ha riacceso l’entusiasmo tra i supporters rossoneri, che non potranno seguire la squadra del cuore in trasferta, per il divieto della Prefettura di Pescara.

Nel settore ospiti dello stadio Adriatico ci saranno 400 tifosi foggiani non residenti nella provincia foggiana, e quindi autorizzati a poter assistere al match.