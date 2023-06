Shannen Doherty in un video shock: “Ho le metastasi al cervello”

LOS ANGELES – Shannen Doherty torna ad aggiornare i fan sullo stato del suo tumore, e svela di avere metastasi al cervello postando un video shock mentre si sottopone alla radioterapia con le lacrime che solcano il suo viso. “Il 5 gennaio la Tac ha mostrato metastasi nel mio cervello – ha spiegato l’attrice di Beverly Hills e Streghe – Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni.

La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica e nella mia vita sono successe molte cose”.

Fonte: today

Doherty, 52 anni, ha poi ringraziato i medici che la seguono, dicendosi “fortunata perché ho ottimi dottori come Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del Cedar Sinai”. “Ma quella paura, il tumulto, il tempismo di tutto…. Ecco come può apparire il cancro”, ha aggiunto. L’attrice ha condiviso anche un altro video drammatico in cui mostra il processo per adattarsi alla maschera da indossare durante le radiazioni al cervello.

Fonte: meganerd

Shannen lotta contro un tumore al seno dall’agosto 2015: dopo la remissione nel 2017, nel 2020 ha annunciato che il cancro e’ tornato al quarto stadio, quello metastatico.

Il mese scorso ha anche dovuto affrontare il divorzio dal marito Kurt Iswarienko con cui era sposata da 11 anni. “Il divorzio è l’ultima cosa che Shannen voleva – ha detto la sua addetta stampa all’epoca – Sfortunatamente sentiva di non avere altra scelta”. Lo riporta l’agenzia Ansa.