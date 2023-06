Sibora Gagani, trovato il cadavere nella cittadina spagnola dove viveva

ROMA – Il corpo di una donna è stato trovato a Torremolinos, la cittadina spagnola in cui viveva Sibora Gagani. La ragazza, originaria di Nettuno, era scomparsa proprio da Torremolinos nel 2014. Il cadavere è stato rinvenuto murato all’interno di un appartamento. Ne dà notizia ‘Chi l’ha visto?’, trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che si era occupata del caso.

IL PRESUNTO DOPPIO FEMMINICIDIO

L’ex fidanzato di Sibora, Marco Gaio Romeo, è stato arrestato in Spagna per aver ucciso l’ultima sua compagna. In quell’occasione, ha confessato di aver ammazzato anche Sibora, spiegando anche di averla sciolta nell’acido. Poi ha ritrattato.

Fonte: romatoday

LE PAROLE DELLA MAMMA DI SIBORA

“Io penso che mia figlia al 99% non c’è più, per l’1% spero che sia scappata da quel killer”, aveva detto ai microfoni di ‘Chi l’ha visto?’ la mamma di Sibora, Elisabetta. “La verità sta venendo fuori, dopo nove anni”, ha aggiunto. “Nove anni fa ho fatto le denunce, nessuno mi ha ascoltata. Nessuno mi ha aiutata”, aveva dichiarato. Lo riporta Antonella Salini sull’Agenzia DIRE www.dire.it