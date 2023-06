Villa a Siponto, Gianni Rotice: “Affannoso scoop farlocco sul sottoscritto”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Sono diventato una vera ossessione per l’ “Immediato” ed i suoi interessati informatori mascherati. Ogni giorno non fanno mai mancare l’affannoso scoop farlocco sul sottoscritto, toccando anche aspetti strettamente famigliari. Venendo alla nuova diffamante notizia gridata ai quattro venti oggi: non è l’abitazione in cui risiedo; è un bene di famiglia ereditato e non utilizzato, rispetto al quale è stata presenta istanza ad un “AVVISO PUBBLICO per la legittimazione delle occupazioni di demanio” della Regione Puglia del 2018, rispetto al quale sono giunte n.60 istanze per l’area di Siponto.

Si tratta, quindi, di legittimazione di proprietà e non di regolarizzazione di abusi. Istanza in fase istruttoria.