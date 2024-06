L’Associazione ANFFAS di Manfredonia, che da più di trent’anni, persegue attivamente e senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale e della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate, è impegnata in questo periodo in un progetto di rigenerazione urbana della nostra Città, dal titolo: “Una panchina da Amare”.

La lodevole iniziativa, mira a coinvolgere i nostri ragazzi dell’Anffas, nel lavoro di abbellimento delle smorte panchine in ferro cittadine, ubicate in via Aldo Moro “sope u viele da stanzjone” e Viale Kennedy.

Il progetto, tuttora in opera, coordinato da Lino Palena e da Maria Luigia Russo, con la supervisione e attiva collaborazione della bravissima artista Raffaella Fariello, vede i ragazzi dell’ANFFA ets-aps di Manfredonia, coinvolti nella pitturazione e decorazione delle panchine pubbliche in ferro per arredo urbano, con opere artistiche che ricordano, i Santi Patroni di Manfredonia (Madonna di Siponto e San Lorenzo Maiorano); l’antica basilica di Siponto; Le Stele Daunie (antiche pietre tombali della civiltà Daunia –VIII e VI sec.); il delfino “Filippo” (tursiope, che è vissuto per sette anni nelle acque del Golfo di Manfredonia, oggetto di studio da parte di esperti di cetacei, provenienti da tutto il mondo); “Zepèppe Carnevéle” (maschera emblema del Carnevale di Manfredonia); La “Farrata” (l’antico rustico millenario sipontino); barche, vele e pescatori; e vele; Piante di ulivo; fichi d’india (piante, che per secoli sono state coltivate nel nostro agro e che circondavano e proteggevano la Città di Manfredonia dalle inondazioni); Sant’Andrea (protettore dei pescatori); Le discipline sportive. Sono, altresì, in procinto di essere dipinte ulteriori panchine, con altri simboli appartenenti al folclore e alla tradizione popolare della nostra Città.

Spero che questa encomiabile iniziativa della locale Ass. ANFFAS, sia di sprone alla prossima Amministrazione Comunale, per la sistemazione dell’antico “viale della Stazione” (in via Aldo Moro), attualmente in una condizione a dir poco pietosa, per una Città come la nostra, che si dice votata al Turismo.

Va ricordato, che l’ANFFAS di Manfredonia, è stata per vent’anni egregiamente e attivamente diretta dal suo presidente Vincenzo Pesante. Questi, nel 2023, ha lasciato la guida dell’associazione di volontariato alla dottoressa Maria Grazia Prencipe, che ha una decennale esperienza nel settore della disabilità ed è tuttora in attività come educatrice professionale presso il Centro Diurno Airone di Manfredonia.

Va evidenziato, infine, che l’Associazione ANFFAS di Manfredonia ets-aps, che non ha finalità di lucro, è attivamente impegnata nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione, della beneficenza e della tutela dei diritti civili, a favore delle persone con disabilità.

FOTOGALLERY