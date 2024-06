Una zona nevralgica e strategica per lo sviluppo imprenditoriale ed occupazionale di Manfredonia, ridotta a deserto dal Contratto d’Area e mortificata da oltre vent’anni per l’assenza delle principali infrastrutture.

Con l’lng. Andrea Trotta, mi sono recato presso il “punto acqua” individuato in accordo con AQP per la fornitura alle aziende. Inoltre, con ASE SpA, era stata raggiunta l’intesa per la cessione del depuratore, al fine anche di avviare un virtuoso e tecnologico sistema di trattamento degli scarichi a tutela dell’ambiente e della salute.