È tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno, a Eboli, nella provincia di Salerno: nello scontro sono morte tre persone, le cui generalità non sono ancora note. Da quanto si apprende, però, le vittime sono tutte ultraottantenni. L’incidente si è verificato intorno alle 15 sulla Strada Statale 18, nei pressi del cosiddetto bivio di Santa Cecilia: due automobili – una Opel Astra e una Fiat Panda – per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente; per le tre vittime non c’è stata purtroppo nulla da fare, sono morte sul colpo, nonostante i sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, abbiano provato a fare il possibile.

Sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e le forze dell’ordine – i carabinieri della locale compagnia e la Polizia Stradale del distaccamento di Vallo della Lucania – che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Stando a una prima ricostruzione, una delle vittime era alla guida di un’auto, mentre sull’altra vettura viaggiavano le altre due vittime, una coppia di anziani.

