Manfredonia. “Manfredonia vive una fase storica estremamente delicata, siamo chiamati ad assicurare alla nostra città, dopo gli anni dello scioglimento per infiltrazioni mafiose e il commissariamento, un governo stabile, fondato sull’etica della legalità e sulla trattazione dei problemi e la loro risoluzione.

La coalizione che ho l’onore di guidare, Manfredonia2024 insieme ai partiti Foza Italia e Fratelli d’Italia, rappresenta oggi la vera discontinuità”.

“Nelle nostre liste sono candidate persone competenti, appassionate, piene di coraggio, pulite. Senza padroni. In queste settimane di campagna elettorale ho incontrato tanti cittadini. Tutti chiedono efficienza e sviluppo. Reclamano il funzionamento della struttura amministrativa per porre rimedio alle lacune di questi anni sulle politiche giovanili e sul welfare. È indefettibile assicurare alla città una struttura comunale che funzioni e che sia imparziale. Col nostro canale di contatto “La tua voce per Manfredonia” abbiamo accertato la partecipazione della comunità sui temi più disparati.

Per la cultura e il turismo immaginiamo di creare una Fondazione in partecipazione per garantire eventi di qualità tutto l’anno, capaci di rendere attrattiva la nostra città e di superare la logica dell’improvvisazione. Ci adopereremo per l’ampliamento dell’offerta pubblica sanitaria, concentrando l’attenzione in particolare sulla struttura ospedaliera di base “San Camillo De Lellis”, anche sollecitando i competenti organi regionali e sanitari per l’assunzione di personale medico qualificato. Abbiamo già avuto garanzie dal Governo nazionale in tal senso.

Alle imprese garantiremo semplificazione per creare ricchezza e lavoro per i nostri giovani. Tutto questo avverrà nella piena legalità. Da sempre respiro legalità e la attuo, vivo di legalità e osservo la legge sin da quando sono venuto al mondo. Sogno che la nostra terra e il nostro mare diventino un modello di rigenerazione, un luogo in cui ogni cittadino possa trovare terreno fertile per crescere, innovare e prosperare. Una città per tutti. Manfredonia sarà di tutti.

Io non ho voltato le spalle alla Città, fallo anche tu, partecipando”.