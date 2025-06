FOGGIA – Un’operazione antidroga di vasta portata ha portato all’emissione di 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite nelle prime ore di ieri.

Le indagini, condotte dalle forze dell’ordine e coordinate dalla magistratura, hanno smantellato una rete di spaccio attiva tra Lesina, Campomarino, Sannicandro Garganico e Ruvo di Puglia.

Tra le carte dell’inchiesta emerge un elemento inquietante: la presunta relazione tra alcuni dei principali indagati e un carabiniere in servizio alla stazione di Poggio Imperiale.

Secondo quanto si legge in una parte delle 102 pagine dell’ordinanza, i due principali sospettati, l’albanese Elidon Buxheli e Angelo Di Nauta, avrebbero intrattenuto rapporti telefonici e personali con l’uomo delle forze dell’ordine per ottenere informazioni strategiche.

In particolare, i sospetti si concentrano su dettagli riguardanti il ritrovamento di un GPS installato sotto il veicolo utilizzato da uno dei narcotrafficanti albanesi.

Le indagini suggeriscono che il carabiniere avrebbe consigliato a Di Nauta di recarsi da un gommista per verificare la presenza di altri GPS su automobili in uso ai trafficanti, suggerimento che sarebbe stato successivamente seguito.

L’inchiesta mette in luce un quadro allarmante: nonostante lo stato cautelare di alcuni degli indagati, i sospetti sulla loro spregiudicatezza sono forti.

Le indagini sono scaturite dai rapporti tra due degli indagati, Leonardo Cursio e Rita Sacco, con l’uomo di origini albanesi coinvolto nel traffico.

In particolare, si è scoperto che avevano organizzato un viaggio per trasportare droga; al rientro, la donna si lamentò con il compagno per la retribuzione percepita – mille euro – ritenuta insufficiente.

L’indagine rappresenta un duro colpo alle reti dello spaccio nel territorio foggiano e solleva preoccupazioni sulla possibile infiltrazione di soggetti legati alle forze dell’ordine nel sistema criminale.

Le autorità continuano a lavorare per fare luce su eventuali collusioni e garantire la sicurezza della comunità.

