Foggia, 7 giugno 2025 – È una situazione che ha dell’incredibile quella che si sta verificando in questi giorni nella zona Stadio di Foggia, dove diversi residenti lamentano gravi disagi a causa della totale assenza di acqua nelle abitazioni, soprattutto ai piani alti degli edifici.

«Sono due giorni che in casa mia non arriva una goccia d’acqua – racconta un residente – e dall’Acquedotto mi è stato risposto che il servizio è garantito solo fino al secondo piano. Ma chi abita più in alto e non ha possibilità di installare una cisterna o una riserva, come deve fare?».

La questione solleva non poche perplessità, soprattutto considerando che siamo nel 2025 e che in una città capoluogo come Foggia non dovrebbe essere accettabile che intere famiglie restino senz’acqua per giorni. Il disagio è diffuso in più zone del quartiere e sembra non essere un caso isolato.

«Le istituzioni ci hanno abbandonato – prosegue il cittadino – e nessuno sembra voler assumersi la responsabilità. Intanto noi restiamo senz’acqua, con tutte le difficoltà che questo comporta, soprattutto per famiglie con bambini o anziani».

Sui social, come riportato anche dalla pagina “Voce di Foggia”, sono già circolate diverse foto che testimoniano la gravità della situazione: autobotti, rubinetti a secco, e richieste d’aiuto da parte dei cittadini.

I residenti chiedono risposte urgenti e concrete, non solo dalle società di gestione idrica, ma anche dalle istituzioni locali, affinché si intervenga tempestivamente per risolvere il problema e garantire un diritto primario come quello all’acqua potabile.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI – Zona stadio e zona San Ciro