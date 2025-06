Le mani della criminalità sul Foggia Calcio: perché l’indagine è passata alla Dda

FOGGIA – Un’indagine complessa e inquietante quella che coinvolge il Foggia Calcio, una delle squadre più storiche della regione, ora sotto la lente della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda).

La richiesta dei pubblici ministeri Bruna Manganelli e Enrico Infante, racchiusa in 437 pagine, svela un quadro inquietante di minacce, intimidazioni e rapporti ambigui tra la società sportiva e la criminalità organizzata.

L’inchiesta nasce dall’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco il 18 giugno 2023 davanti allo stadio Zaccheria, un episodio che ha colpito l’auto del capitano Davide Di Pasquale mentre la squadra si trovava in trasferta a Lecco per uno spareggio di Serie B, perso contro la squadra lombarda.

Le indagini hanno subito puntato il dito su un possibile collegamento tra questo gesto intimidatorio e i rapporti tesi tra il club e alcune frange della tifoseria organizzata.

Le autorità hanno autorizzato intercettazioni sui vertici della società e alcuni esponenti della tifoseria, portando all’arresto di quattro persone: Marco Lombardi, Massimiliano Russo, Fabio Delli Carri e Danilo Mustaccioli.

Sono accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del presidente Nicola Canonico, oltre a una serie di minacce e atti intimidatori, tra cui fucilate contro l’auto di Di Pasquale, un chilo di esplosivo vicino alla macchina del vice presidente Emanuele Canonico, e tentativi di incendio di auto di dirigenti e ultras.

Le indagini hanno evidenziato cinque punti chiave:

Atti intimidatori contro i vertici societari: alcuni esponenti del Foggia Calcio avevano subito agguati e minacce riconducibili alle dinamiche criminali.

Difficoltà nel gestire il club: la società attraversava un momento di crisi, con difficoltà ad attrarre nuovi giocatori e staff, complicato da un clima di tensione e violenza con alcune frange della tifoseria.

Intimidazioni come strumento di pressione: i gesti minatori sarebbero stati finalizzati a spingere la società a cedere il controllo a imprenditori vicini alla criminalità organizzata.

Rapporti ambigui con la malavita locale: in alcune occasioni, la dirigenza avrebbe instaurato rapporti con esponenti della criminalità, anche gestendo attività in nero all’interno dello stadio.

Il ruolo di Lombardi e la vendetta: l’episodio del 18 giugno sarebbe collegato alla fine di un rapporto tra la società e Marco Lombardi, noto pregiudicato vicino alla criminalità organizzata foggiana.

Lombardi, una volta perso il ruolo di intermediario, avrebbe reagito con atti intimidatori e ritorsivi.

L’indagine, che si inserisce in un contesto di forte preoccupazione per la sicurezza e la gestione del club, mette in luce come le infiltrazioni criminali possano minare le strutture sportive e sociali di una città come Foggia.

