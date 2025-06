SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – “La notizia della prematura scomparsa di Antonio Giuliani si è diffusa velocemente stamattina nella nostra comunità, lasciandoci senza parole e con tanta amarezza.

Se n’è andato un grande professionista, un medico che ha rispettato fino in fondo quella che è una missione più che una professione.

I miei ricordi sono legati al periodo della recente pandemia da COVID quando, a capo della squadra tamponi in qualità di pneumologo, non si è mai risparmiato o rifiutato di aiutare non solo i nostri concittadini, ma l’intero territorio garganico, non sottraendosi mai alle continue richieste che gli facevo, sebbene oltre l’orario di lavoro.

Lo ricordo sempre professionale e disponibile, un medico che ha incarnato in quel periodo l’immagine più vera ed autentica della professione sanitaria.

Da tutta la comunità di San Marco in Lamis il cordoglio e la vicinanza alla moglie Carla ed ai figli”.

Lo riporta Michele Merla Sindaco di San Marco in Lamis.