SAN SEVERO – Una città intera si stringe attorno alla famiglia D’Errico per la tragica scomparsa della giovane Martina. In segno di profondo cordoglio e partecipazione al dolore della comunità, il Sindaco di San Severo, prof.ssa Lidya Colangelo, ha firmato questa mattina un’ordinanza che proclama il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie, che si terranno oggi, sabato 7 giugno 2025, alle ore 17.00 presso la Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta.

«Il dolore della famiglia D’Errico è il dolore di tutti noi – ha dichiarato il Sindaco Colangelo – È un dolore che attraversa l’intera comunità, profondamente colpita da un evento tanto improvviso quanto ingiusto. Conoscevo Martina personalmente: era stata mia alunna durante il secondo anno della scuola media. Ne conservo il ricordo vivo di una ragazza dolce, rispettosa, preparata. La notizia della sua scomparsa mi ha raggiunta con una forza sconvolgente, lasciandomi attonita. Una tragedia che non dovrebbe mai accadere, e che ci spinge tutti a riflettere sul valore della vita e sulla necessità di non sentirsi mai soli, nemmeno nei momenti più bui».

La proclamazione del lutto cittadino prevede la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche in programma durante lo svolgimento del rito funebre, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso tutte le sedi comunali e istituzionali. L’Amministrazione invita inoltre l’intera cittadinanza, i titolari di esercizi commerciali, le associazioni, le organizzazioni politiche e sociali, le società sportive e culturali a partecipare al raccoglimento collettivo mediante la sospensione volontaria delle attività durante l’orario delle esequie.

Nel testo ufficiale dell’ordinanza, il Sindaco sottolinea che l’intera città è rimasta profondamente scossa dalla notizia del decesso improvviso di Martina D’Errico, avvenuto in data 4 giugno 2025. Una giovane vita spezzata da un destino crudele, che ha colpito nel profondo non solo i familiari, ma anche tutta la comunità sanseverese, oggi unita in un unico grande abbraccio di dolore e solidarietà.

L’amministrazione comunale, nel farsi interprete dei sentimenti condivisi dai cittadini, ha ritenuto doveroso dare un segno tangibile di vicinanza alla famiglia colpita da una perdita così lacerante. Un atto simbolico, ma anche profondamente umano, con cui la città intera si ferma, si raccoglie, ricorda.

«Rinnovo – ha aggiunto il Sindaco – l’invito a tutti i cittadini a non restare soli. Sono attivi gli sportelli d’ascolto comunali e della ASL, a disposizione di chiunque abbia bisogno di sostegno o di confronto. La mia porta, come Primo Cittadino, è sempre aperta, soprattutto nei momenti più difficili. La comunità sanseverese è forte, solidale, unita nei momenti di dolore. Alla famiglia D’Errico esprimo, ancora una volta, il mio più profondo cordoglio, quello dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città».

Il funerale di Martina D’Errico si svolgerà alle ore 17.00 nella Cattedrale di San Severo. È attesa una grande partecipazione da parte di amici, conoscenti, istituzioni e semplici cittadini, tutti uniti nel dolore per una giovane vita spezzata troppo presto. In queste ore San Severo si ferma, nel silenzio e nel raccoglimento, per accompagnare Martina nel suo ultimo viaggio.