Foggia – Durante l’evento benefico “Cur in campo” allo Zaccheria, che ha visto scendere in campo alcune delle leggende della Serie A, Francesco Totti ha condiviso le sue riflessioni sullo stato attuale del calcio italiano.

La partita, organizzata per raccogliere fondi tramite aste benefiche, ha visto tra gli altri campioni come Panucci, Candela, Amelia e Quagliarella, oltre al grande ex capitano della Roma.

In conferenza stampa, prima del fischio d’inizio, Totti ha espresso il suo pensiero sul cambiamento del calcio nel corso degli anni: “Il calcio è cambiato tantissimo, più fisico e meno tecnico rispetto a 20 anni fa.”

Un’analisi che rispecchia le trasformazioni profonde avvenute nel gioco moderno, dove la forza e la resistenza sembrano aver preso il sopravvento sulla tecnica e sulla creatività.

L’ex numero 10 giallorosso ha poi sottolineato l’importanza di investire maggiormente sui settori giovanili: “Bisogna puntare più sui settore giovanili, l’ho sempre detto e ribadisco. Spero che si possa intervenire in questa direzione.”

Secondo Totti, solo attraverso un lavoro serio sui giovani si potrà ridare smalto al calcio italiano e tornare a competere ai massimi livelli.

Totti: “Zeman? Persona eccezionale e grande allenatore”

Non sono mancate parole di elogio per Zdenek Zeman, allenatore simbolo della sua carriera e figura fondamentale anche a Foggia: “Zeman l’ho sempre reputato una persona diversa dal contesto calcistico. È una grande persona, umana e con tanto di cappello. Ha sempre dato qualcosa in più, un grande allenatore.” Totti ha ricordato con affetto i successi ottenuti sotto la guida del tecnico boemo e ha sottolineato come parlare di Zeman sia riduttivo: “Non ci sono aggettivi sufficienti per definirlo.”

Nonostante le critiche rivolte alle evoluzioni del calcio moderno, Totti mantiene un ottimismo moderato: “Il calcio è sempre bello, come lo giri. Quando gira la palla è sempre uno spettacolo, anche se hai meno talento.” Un messaggio che testimonia la passione immutata dell’ex capitano per il gioco più popolare al mondo.

Lo riporta corrieredellosport.it