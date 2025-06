Vieste (Foggia) – Proseguono senza sosta le riprese del nuovo film, ancora senza titolo definitivo, interpretato dal duo comico foggiano Pio e Amedeo.

Le operazioni si svolgono in ogni ora del giorno e della notte, coinvolgendo attivamente la cittadina di Vieste e il territorio garganico.

Il film, prodotto dalla società “Our Films Spa” con sede a Roma, sta portando grande visibilità alla splendida località, ma rappresenta anche un’importante opportunità economica e lavorativa per i cittadini viestani.

Numerosi residenti hanno aderito al casting per partecipare come comparse o in ruoli collaterali, tra cui servizi di catering, guardiania, trasporti, manutenzioni e assistenza generale.

Oltre ai due protagonisti principali, il cast comprende anche grandi nomi del cinema italiano come Lino Banfi, Riccardo Scamarcio e Luca Argentero.

Oggi è arrivato a Vieste l’attore e comico Lino Banfi, che girerà alcune scene nei prossimi giorni.

Banfi è stato accolto con grande affabilità dallo staff del rinomato ristorante “Il Capriccio” di Leo Vescera e da Giampietro Cariglia, che ha organizzato un tour lungo la costa a bordo di uno scafo potente, approfittando della giornata estiva con mare calmo.

Per Banfi – noto come “il nonno d’Italia” – si tratta di un ritorno speciale nella cittadina garganica. Già ospite in passato con serate al Pizzomunno Palace Hotel e protagonista del film “Vola Sciuscù”, quasi interamente girato a Vieste, ogni sua visita rappresenta sempre un’emozione nuova.

Questa mattina ha vissuto un momento magico solcando le acque cristalline del mare di Vieste e ammirando la spettacolare costa che caratterizza questa meravigliosa zona.

Le riprese continueranno nelle prossime settimane, portando ancora più attenzione su Vieste come location cinematografica di grande richiamo.

Lo riporta garganotv vieste