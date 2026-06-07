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Home // Manfredonia // Alessandro Di Battista in tour in tutta Italia: tappa anche a Manfredonia il 29 giugno

DI BATTISTA MANFREDONIA Alessandro Di Battista in tour in tutta Italia: tappa anche a Manfredonia il 29 giugno

L'ex parlamentare e scrittore Alessandro Di Battista ha annunciato una serie di appuntamenti pubblici

FRAME COMIZIO DI BATTISTA A MANFREDONIA (2015)

FRAME COMIZIO DI BATTISTA A MANFREDONIA (2015)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

L’ex parlamentare e scrittore Alessandro Di Battista ha annunciato una serie di appuntamenti pubblici che lo vedranno impegnato nelle prossime settimane in diverse città italiane per incontri, festival culturali e presentazioni del suo ultimo libro “Democrazia deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo”.

Il tour è partito oggi da Roma, dove Di Battista partecipa all’incontro dal titolo “Oltre l’Eurosuicidio e la democrazia deviata, per una nuova speranza di Pace”, in programma al Biondo Tevere. Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile sottoscrivere la raccolta firme per l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali.

Tra le tappe successive figurano Conegliano (Treviso), dove il 14 giugno interverrà al Festival Cultura Liberata, e Borgia (Catanzaro), dove il giorno seguente presenterà il suo volume presso Palazzo Mazza.

Il 20 giugno sarà ad Alessandria nell’ambito del Festival Radici Urbane, mentre il 21 giugno prenderà parte al Paper Fest di Carrara, manifestazione organizzata dalla casa editrice Paper First, dove presenterà insieme all’autore Ezio Gavazzeni il libro “I Cecchini del weekend”, dedicato all’inchiesta sui safari umani durante l’assedio di Sarajevo.

Per la Capitanata, l’appuntamento è fissato per il 29 giugno a Manfredonia. Alle ore 21.00 Di Battista presenterà “Democrazia deviata” presso il Teatro Arena Marina del Gargano, in un incontro aperto al pubblico.

Il tour si concluderà il 1° luglio a Cervinara, in provincia di Avellino, con un’altra presentazione del libro presso il Green Park.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di incontri e dibattiti che l’ex deputato del Movimento 5 Stelle sta portando avanti sul territorio nazionale, affrontando temi legati alla partecipazione democratica, alla politica internazionale e al rapporto tra cittadini e istituzioni.

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