Edizione n° 6090

BALLON D'ESSAI

MONUMENTO MANFREDONIA // La proposta dell’arch. Romano: «sollevare» Re Manfredi
7 Giugno 2026 - ore  10:47

CALEMBOUR

ANNA AKSAMIT // Milano, modella polacca aggredita in centro: “Cerco il ragazzo che mi ha salvato”
7 Giugno 2026 - ore  13:29

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Ballottaggi, affluenza in calo nei comuni pugliesi: a Trani vota il 12,9% alle 12. Qui San Giovanni Rotondo (live)

BALLOTTAGGIO SGR Ballottaggi, affluenza in calo nei comuni pugliesi: a Trani vota il 12,9% alle 12. Qui San Giovanni Rotondo (live)

La tendenza al ribasso si conferma anche negli altri cinque centri pugliesi coinvolti nel ballottaggio.

San Giovanni Rotondo, una campagna elettorale senza slancio. Ora la città attende risposte vere

San Giovanni Rotondo, una campagna elettorale senza slancio. Ora la città attende risposte vere - PH: Maurizio Varriano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

BARI – Affluenza in diminuzione nei comuni pugliesi chiamati al voto per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Il dato più significativo riguarda Trani, unico comune capoluogo della regione interessato dalla consultazione, dove alle ore 12 ha votato il 12,91% degli aventi diritto, in calo rispetto al 17,02% registrato alla stessa ora del primo turno.

La tendenza al ribasso si conferma anche negli altri cinque centri pugliesi coinvolti nel ballottaggio.

SEGUI IN DIRETTA

A Molfetta, in provincia di Bari, l’affluenza si attesta al 13,99%, contro il 17,49% del primo turno. A San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, ha votato il 10,57% degli elettori, rispetto al 12,69% della precedente tornata.

In provincia di Brindisi, a San Vito dei Normanni, il dato delle 12 è pari al 13,84%, in diminuzione rispetto al 14,92% del primo turno. Calo anche a Casarano, nel Leccese, dove l’affluenza raggiunge il 14,03% contro il 15,98% registrato due settimane fa.

Infine, a Tricase, sempre in provincia di Lecce, si è recato alle urne il 12,82% degli aventi diritto, mentre al primo turno la percentuale era stata del 15,56%.

I dati confermano una partecipazione inferiore rispetto alla prima tornata elettorale in tutti i comuni interessati dal voto, in attesa delle prossime rilevazioni che forniranno un quadro più completo dell’andamento della giornata elettorale.

Fonte: ANSA.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO