BARI – Affluenza in diminuzione nei comuni pugliesi chiamati al voto per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Il dato più significativo riguarda Trani, unico comune capoluogo della regione interessato dalla consultazione, dove alle ore 12 ha votato il 12,91% degli aventi diritto, in calo rispetto al 17,02% registrato alla stessa ora del primo turno.
La tendenza al ribasso si conferma anche negli altri cinque centri pugliesi coinvolti nel ballottaggio.
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A Molfetta, in provincia di Bari, l’affluenza si attesta al 13,99%, contro il 17,49% del primo turno. A San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, ha votato il 10,57% degli elettori, rispetto al 12,69% della precedente tornata.
In provincia di Brindisi, a San Vito dei Normanni, il dato delle 12 è pari al 13,84%, in diminuzione rispetto al 14,92% del primo turno. Calo anche a Casarano, nel Leccese, dove l’affluenza raggiunge il 14,03% contro il 15,98% registrato due settimane fa.
Infine, a Tricase, sempre in provincia di Lecce, si è recato alle urne il 12,82% degli aventi diritto, mentre al primo turno la percentuale era stata del 15,56%.
I dati confermano una partecipazione inferiore rispetto alla prima tornata elettorale in tutti i comuni interessati dal voto, in attesa delle prossime rilevazioni che forniranno un quadro più completo dell’andamento della giornata elettorale.
Fonte: ANSA.